جثة طفل سورالتل تثير الذعر بين الأهالي في الشرقية|ما القصة ؟

عثر اهالى قرية الجعفرية التابعة لمركز أبوحماد في محافظة الشرقية،على جثة طفل مذبوح داخل حظيرة مواشى بعزبة سورالتل ،وبه طعنات متفرقة بجسده، الامر الذي اثار الذعر بين الاهالي ، جري نقل جثمان المتوفى لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

جثة طفل سورالتل ..تثير الذعر بين الأهالي في الشرقية

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بورود بلاغ من الأهالى بالعثورعلى جثة"محمد.ص.ح"16 عاما مقيم سور التل بقرية الجعفرية، بدائرة مركز شرطة أبوحماد مقتولا داخل حظيرة مواشى.

وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة ، وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تبين أن الطفل تغيب عن منزل أسرته منذ 3 أيام تقريبا حتى عثر عليه الساعات الماضية جثة هامدة.

وجرى نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة والتى قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

الاستماع الي شهود العيان في حريق داخل نادي السكة الحديد

كما امرت جهات التحقيق، بالاستماع إلي أقوال شهود العيان في حادث نشوب حريق بعدد 2 لافتة خشبية داخل نادي السكة الحديد، بدائرة قسم أول مدينة نصر، للوقوف علي ملابسات الحادث

واسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ للسيطرة عليه قبل امتداده إلى أماكن مجاورة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، مفاده نشوب حريق بعدد 2 لافتة خشبية داخل نادي السكة الحديد بدائرة قسم أول مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ للسيطرة على الحريق.

ضبط 4أشخاص غسلوا 140 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

كما ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص بمطروح لقيامهم بغسـل 140 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ 140 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.