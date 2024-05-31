عاجل.. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته للصين

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى أرض الوطن بعد قيامه بزيارة دولة الصين، خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ مايو ٢٠٢٤، شارك خلالها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني.

وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الصينية بكين، تلبية لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج" للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية.

وعقدت مباحثات قمة بين الرئيس والرئيس الصيني، ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية، حيث تم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.