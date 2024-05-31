خبير: مصر ستحصل على 35% من عائد مشروع رأس الحكمة

قال إسلام أبو السعود، الخبير العقاري، إن صفقة رأس الحكمة الإمارتية قوية جدًا، مشيرًا إلى أن الدولة في هذا المشروع لم تعطِ المشروع للمستثمر بشكل خالص، ولكنها دخلت في شراكة مع الصندوق السيادي الإماراتي الذي يمتلك 1.5 ترليون دولار.

وأضاف "أبو السعود"، خلال حواره مع الإعلامية هبة عمرو، ببرنامج "سؤال"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر ستحصل على 35% من عائد هذا المشروع، خلاف الخبرة المكتسبة من هذا المشروع الكبير، بالإضافة للعائد المتوقع من الضرائب، مشيرًا إلى أن استثمارات هذا المشروع المتوقعة تصل لـ150 مليار دولار.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة على مساحة 150 مليون متر، وسينشأ العديد من المدن، مشيرًا إلى أن مشروع رأس الحكمة مشروع قومي ومماثل للعاصمة الإدارية، ومن شأنه أن يسوق للسياحة بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة عبارة عن مدينة متكاملة، والحديث عنه في حاجة إلى عدة حلقات، لأنه مشروع كبير للغاية وجاذب للسياحة.

وتابع “ المشاريع العقارية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة تجذب العديد من المستثمرين، لأن هذه المشاريع أدت لتحويل الصحراء إلى مناطق تدب بالحياة”.

وأوضح أن هناك ارتباطًا وثيقا ما بين التطوير السياحي والتطوير العقاري، مشيرًا إلى أن السياح في أسوان والأقصر عندما يرتبطون بمكان يقومون بشراء وحدات عقارية.