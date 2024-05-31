صور.. أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة

أقامت مديرية أوقاف القليوبية برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل اوزارة أوقاف القليوبية، لقاء الجمعة للطفل فى ظل اهتمام أوقاف القليوبية بالنشء واحتواء الأطفال داخل المساجد.

لقاء الأطفال..

أقيم لقاء الأطفال اليوم بمسجد محى الدين بمدينة كفر شكر، حيث تواجد ٣٠٠ طفل بالمسجد فى وجود الشيخ عبد المعطى عياد مدير الإدارات بالمديرية، والشيخ محمد عبدالفتاح مسئول الإرشاد الدينى، حيث ظهر الأطفال فى صورة تبعث على الأمل للمستقبل المشرق بهذه النماذج.

وقام بعض الأطفال بعرض نماذج من الإبتهالات وقراءة القرآن الكريم بمسجد كفر شكر ، وحفظ الأحاديث النبوية وإلقاء الشعر والقصائد، وأثار المشهد إعجاب وثناء الأهالى والمصلين والذى يعتبر نشاطا غير مسبوق على الإطلاق.

محاضرات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالقليوبية..

وفي سياق أخر - أعلنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تنظيم محاضرات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة من أبناء محافظة القليوبية في جميع الإدارات التعليمية، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وإحدى شركات الاتصالات، وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم.



وأوضحت مدير تعليم القليوبية أن مبادرة مؤسسة "حياة كريمة" يتم تنفيذها من خلال تقديم الدعم الأكاديمي لأبنائنا الطلاب، من خلال حصص المراجعة النهائية للمواد الدراسية، واختيار أمهر المدرسين للقيام بالمحاضرات، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والإرشادات الخاصة بالصحة النفسية للطلاب أثناء فترة الامتحانات وتوفير جو من الهدوء والسكينة لطلاب الثانوية العامة لتخفيف العبء على أولياء الأمور.

وتقدم المبادرة الدعم لأبنائنا الطلاب في سبيل تخفيف الضغوط الاقتصادية والنفسية التي يعانيها الطلاب وأسرهم في ظل الفترة الحالية.