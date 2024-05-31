موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

يواجه منتخب مصر نظيره المنتخب البوركيني يوم الخميس المقبل ٦ يونيو على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في ضيافة أمريكا والمكسيك وكندا.

قائمة منتخب مصر

واستدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن 26 لاعبا للانتظام في معسكر الفراعنة لمواجهتي بوركينافاسو غينيا بيساو وهم:

محمد الشناوي

مصطفى شوبير

محمد عواد

مهدي سليمان

محمد عبد المنعم

رامي ربيعة

ياسر إبراهيم

أحمد رمضان بيكهام

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

أحمد نبيل كوكا

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

ناصر ماهر

إبراهيم عادل

محمد صلاح

مصطفى فتحي

محمود حسن تريزيجيه

مصطفي محمد

محمد الشامي

أحمد أمين أوفا

محمد شريف