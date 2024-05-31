عاجل
عاجل.. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته للصين
الجمعة 31 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

رابط مجاني بدون تقطيع.مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشر

رابط مجاني بدون تقطيع.مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين،النصر لتحقيق اللقب وإلحاق الهزيمة الأولى للزعيم في البطولات المحلية، الزعيم لفرض هيمنته على الأندية السعودية:

إستاد الملك عبد الله الدولي يستضيف غداً القمة المنتظرة التي تجمع النصر أمام ضيفه الهلال في الديربي في نهائي كأس الملك.

يسعى النصر للظفر بالبطولة وحرمان الهلال من المزيد من البطولات هذا العام، كذلك إلحاق الخسارة الأولى للزعيم، بينما يريد الهلال إثبات علو كعبه على جميع الأندية التي واجهها في الدوري السعودي للمحترفين، وتحقيق أكبر قدر من البطولات المحلية من خلال مسابقة كأس الملك.

جيسوس - مدرب نادي الهلال:

-لعبنا مباريات كثيرة في جدة وفزنا بها، وعامل الجو سيكون على الفريقين، وتركيزنا على المباراة وليس للأشياء الجانبية.

-مباراة الغد مثلها مثل أي نهائي، وهي ليست البطولة الأولى التي ننافس عليها بل هي الثالثة، ونحترم الخصم والنصر قوي جداً.

لويس كاسترو:

_نحتاج أن نكون غدا في أحسن مستوياتنا، ونريد أن نشاهد غداً ثلاث فرق أن يعطوا أفضل ما عندهم، الفريق الثالث هم الحكام.

_مع نهاية المباراة تكون المباراة عادلة وأن الجميع يأخذ حقه،

وأتطلع أن ننهي الموسم بكأس كما بدأنا الموسم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس الملك 2024

يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس الملك 2024، من خلال جميع الأقمار الصناعية العربية والترددات كالأتي..

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم

القناةالقمرالترددالترميزالتصحيح
SSC1عرب سات12380 أفقي275003/4
SSC EXTRA 1, NEWSعرب سات12418 أفقي275003/4
السعودية الرياضية 1عرب سات12149 أفقي300005/6
نايل سات12284 عمودي275003/4
أبوظبي الرياضية 1 و2عرب سات11804 أفقي275003/4
يوتل سات11411 أفقي300003/4
11526 أفقي275005/6
الشارقة الرياضية HDنايل سات11012 عمودي275003/4
عمان الرياضيةنايل سات12111 أفقي275005/6
عرب سات12456 أفقي275003/4
الكأس 1 HDعرب سات12245 عمودي275003/4
سهيل سات10770 عمودي275003/4
نايل سات11919 أفقي275003/4
الكويت الرياضية HDيوتل سات11054 عمودي275002/3
سهيل سات12523 أفقي275002/3
نايل سات11054 عمودي275003/4


كيفية مشاهدة البث المباراة لمباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس الملك 2024

هناك أكثر من وسيلة لمشاهدة البث المباشر لمباراة ديربي الرياض اليوم في نهائي كأس الملك 2024، وأبرزها تطبيق شاهد، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وهناك عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم ستكون متاحة مجانًا على الحسابات الرسمية لها على يوتيوب، أمثال أبوظبي الرياضية والسعودية الرياضية.

فيما يلي مشوار فريقي الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين:

الهلال بدأ مشواره في البطولة بالموسم الحالي بالفوز على الجبلين 1-0 في دور الـ 32، ثم تغلب على الحزم 3-0 في ثمن النهائي. وواصل الهلال مسيرته المميزة بالفوز على التعاون 3-0 في دور الثمانية، قبل أن يقصي الاتحاد 2-1 في الدور نصف النهائي.

أما النصر فبدأ مشواره بالفوز على أُحد 5-1 في دور الـ 32، ثم تغلب على الاتفاق 1-0 في ثمن النهائي. وفي ربع النهائي، انتصر النصر على الشباب 5-2، قبل أن يقصي الخليج 3-1 في الدور نصف النهائي.

وجدير بالذكر أن الهلال سبق له الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 10 مرات، بينما نال النصر اللقب 6 مرات في السابق.

طريقة مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

 يستعرض تواليًا موقع وتليفزيون "كورة بلس" طريقة مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس الملك السعودي..

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك السعودي

تقام مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك السعودي، غدا الجمعة، الموافق 31 مايو 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

الجريدة الورقية