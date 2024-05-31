مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

رابط مجاني بدون تقطيع.مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين،النصر لتحقيق اللقب وإلحاق الهزيمة الأولى للزعيم في البطولات المحلية، الزعيم لفرض هيمنته على الأندية السعودية:

إستاد الملك عبد الله الدولي يستضيف غداً القمة المنتظرة التي تجمع النصر أمام ضيفه الهلال في الديربي في نهائي كأس الملك.

يسعى النصر للظفر بالبطولة وحرمان الهلال من المزيد من البطولات هذا العام، كذلك إلحاق الخسارة الأولى للزعيم، بينما يريد الهلال إثبات علو كعبه على جميع الأندية التي واجهها في الدوري السعودي للمحترفين، وتحقيق أكبر قدر من البطولات المحلية من خلال مسابقة كأس الملك.

جيسوس - مدرب نادي الهلال:

-لعبنا مباريات كثيرة في جدة وفزنا بها، وعامل الجو سيكون على الفريقين، وتركيزنا على المباراة وليس للأشياء الجانبية.

-مباراة الغد مثلها مثل أي نهائي، وهي ليست البطولة الأولى التي ننافس عليها بل هي الثالثة، ونحترم الخصم والنصر قوي جداً.

لويس كاسترو:

_نحتاج أن نكون غدا في أحسن مستوياتنا، ونريد أن نشاهد غداً ثلاث فرق أن يعطوا أفضل ما عندهم، الفريق الثالث هم الحكام.

_مع نهاية المباراة تكون المباراة عادلة وأن الجميع يأخذ حقه،

وأتطلع أن ننهي الموسم بكأس كما بدأنا الموسم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس الملك 2024

يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس الملك 2024، من خلال جميع الأقمار الصناعية العربية والترددات كالأتي..

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تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC1 عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 SSC EXTRA 1, NEWS عرب سات 12418 أفقي 27500 3/4 السعودية الرياضية 1 عرب سات 12149 أفقي 30000 5/6 نايل سات 12284 عمودي 27500 3/4 أبوظبي الرياضية 1 و2 عرب سات 11804 أفقي 27500 3/4 يوتل سات 11411 أفقي 30000 3/4 11526 أفقي 27500 5/6 الشارقة الرياضية HD نايل سات 11012 عمودي 27500 3/4 عمان الرياضية نايل سات 12111 أفقي 27500 5/6 عرب سات 12456 أفقي 27500 3/4 الكأس 1 HD عرب سات 12245 عمودي 27500 3/4 سهيل سات 10770 عمودي 27500 3/4 نايل سات 11919 أفقي 27500 3/4 الكويت الرياضية HD يوتل سات 11054 عمودي 27500 2/3 سهيل سات 12523 أفقي 27500 2/3 نايل سات 11054 عمودي 27500 3/4



كيفية مشاهدة البث المباراة لمباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس الملك 2024

هناك أكثر من وسيلة لمشاهدة البث المباشر لمباراة ديربي الرياض اليوم في نهائي كأس الملك 2024، وأبرزها تطبيق شاهد، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وهناك عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم ستكون متاحة مجانًا على الحسابات الرسمية لها على يوتيوب، أمثال أبوظبي الرياضية والسعودية الرياضية.

فيما يلي مشوار فريقي الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين:

الهلال بدأ مشواره في البطولة بالموسم الحالي بالفوز على الجبلين 1-0 في دور الـ 32، ثم تغلب على الحزم 3-0 في ثمن النهائي. وواصل الهلال مسيرته المميزة بالفوز على التعاون 3-0 في دور الثمانية، قبل أن يقصي الاتحاد 2-1 في الدور نصف النهائي.

أما النصر فبدأ مشواره بالفوز على أُحد 5-1 في دور الـ 32، ثم تغلب على الاتفاق 1-0 في ثمن النهائي. وفي ربع النهائي، انتصر النصر على الشباب 5-2، قبل أن يقصي الخليج 3-1 في الدور نصف النهائي.

وجدير بالذكر أن الهلال سبق له الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 10 مرات، بينما نال النصر اللقب 6 مرات في السابق.

طريقة مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يستعرض تواليًا موقع وتليفزيون "كورة بلس" طريقة مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس الملك السعودي..

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك السعودي

تقام مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك السعودي، غدا الجمعة، الموافق 31 مايو 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.