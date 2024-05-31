الجمعة 31/مايو/2024 - 06:24 م 5/31/2024 6:24:44 PM

لم تعد عملية صناعة البطل مجرد حبر على ورق أو كلام مرسل منذ سنوات طويلة بل تحولت إلى علم ودراسة وخطوات جادة ومحسوبة إذا تم تنفيذها بدقة وأمانة وإخلاص يتحقق الهدف منها ويعلو شأن الدول بهؤلاء الأبطال فى مختلف الألعاب الرياضية سواء الفردية او الجماعية.. وفى كل دول العالم المتقدم هناك اهتمام كبير بصناعة البطل التى تتطلب دعما ماديا ومعنويا كبيرا حتى تتحقق الإنجازات وترتفع اعلام الدول الفائزة عاليا.. ومن بين الخطوات الإيجابية التى اتخذتها مصر مؤخرا توقيع عقد رعاية 4 من أبطال مصر بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تم توقيع عقد رعاية شركة الشبة المصرية بالتعاون مع شركة روابط الرياضية لـ 4 من أبطال مصر المشاركين فى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 فى باريس ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028 فى لوس أنجلوس وهم: ندى مدنى ومصطفى حسين من المصارعة يحيى حسن وحبيبه وائل من التايكوندو.. فى إطار اهتمام الدولة بتكثيف أوجه الرعاية لجميع الأبطال الرياضيين على المستويين الأولمبى والبارالمبى.. وتتضمن الرعاية توفير الدعم المادى والمعنوى للأبطال وستساعد بدرجة كبيرة فى دعم أبطال مصر وتحقيق نتائج أفضل فى دورة الألعاب الأولمبية .. وهذه الخطوة المهمة تؤكد الترابط الكبير الذى حدث للرياضة والاتحادات المصرية وعدد كبير من الرعاة مؤخرا لتهيئة الأجواء أمام جميع الاتحادات واللجنة الأولمبية والبارالمبية للعمل بجد لتحقيق الانجازات التى ترضى جماهير الرياضة المصرية المتعطشة دائما الانتصارات وتحقيق الميداليات فى مختلف البطولات الدولية والمحافل العالمية التى تأتى بنتائج إيجابية لمصلحة مصر فى مختلف المجالات وليس الرياضة وحدها ..

كما أن هذا الدعم من الشركات ورجال الأعمال بهؤلاء الأبطال من شأنه أن يساعد على الحد من ظاهرة هروب النجوم والأبطال المتميزين فى مختلف الألعاب كما حدث كثيرا فى السنوات الأخيرة التى شهدت هروب نجوم واعدين بسبب عدم الرعاية وضعف الإمكانيات وإهمال الموهبة التى للأسف تحتضنها دول اخرى ويحقق البطل ميداليات فى البطولات العالمية ولكن باسم دولة أخرى غير مصر.. هذه الخطوة ستعالج هذا الخلل وتأتى بنتائج إيجابية لمصلحة مصر ..

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