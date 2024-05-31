الجمعة 31 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بعد فيديو المحتجزة لدى حماس.. عائلات الأسرى تطالب بإبرام صفقة تبادل فوراً

صورة من فيديو الأسيرة
صورة من فيديو الأسيرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه بعد نشر كتائب القسام فيديو يظهر صوت أحد المحتجزات الإسرائيليات، طالبت عائلات المحتجزين الإسرائيلين بإبرام صفقة تبادل فوراً.

 

وكانت كتائب القسام نشرت فيديو صوتي لأسيرة إسرائيلة موجودة لدى حماس، بعنوان "لا تجعلوا مصيرنا في يد نتنياهو ومجلس الحرب، أنقذونا، الشعب يجب أن يقرر الوقت ينفذ".

 

وظهر في التسجيل الصوتي أسيرة توجه رسالة إلى الإسرائيليين تقول فيها: أنا في الأسر منذ أكثر من 237 يوم، ولا ادري حتى متى أبقى هنا، أنا أقول لشعب إسرائيل، هل أصبحتم أعضاء في حكومة نتنياهو وجالانت وغانتس، وهل سيصبح مصيري ومصير زملائي مثل روان أراد، ليخرج آلاف نساء ورجال إسرائيل وليغلقوا شوارع تل أبيب، ولا تعودوا للبيوت حتى نعود، لا تجعلوا مصيرنا في يد نتنياهو ومجلس الحرب أنقذونا الوقت ينفذ، الشعب يجب أن يقرر، لا نريد أن نموت هنا

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