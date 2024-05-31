الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة البرلمان الأوغندي وزوجها وآخرين

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على رئيسة البرلمان الأوغندي وزوجها والعديد من المسؤولين الآخرين بسبب الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

رئيسة البرلمان الأوغندي

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية ، إن رئيسة البرلمان أنيتا بوث فرضت عليها عقوبات "بسبب تورطها في فساد كبير مرتبط بقيادتها" للجمعية الوطنية الأوغندية.

وعوقب اللفتنانت جنرال بيتر إلويلو، النائب السابق لقائد الجيش الأوغندي، بسبب "عمليات القتل خارج نطاق القضاء" التي ارتكبتها القوات الحكومية.

كما تمت معاقبة ثلاثة وزراء سابقين في الحكومة، تورطوا مؤخرا في سرقة ألواح التسقيف التي لم يتم توزيعها على أفراد مجتمع فقير.

وكانت أمونغ، وهي عضو بارز في الحزب الحاكم في أوغندا وحليفة للرئيس يوري موسيفيني، تحت الأضواء مؤخرا بسبب مصدر ثروتها وكذلك مزاعم تتعلق بإساءة استخدام الموارد البرلمانية.

وأعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات عليها الشهر الماضي، مشيرة إلى الفساد.

التحقيق في الممتلكات غير المعلنة في المملكة المتحدة

في قلب التحقيق الجاري الذي أمر به الرئيس ، هو ما إذا كانت Among تمتلك ممتلكات في المملكة المتحدة لم تعلن عنها للسلطات.

أضاف بيان وزارة الخارجية، أن أولئك الذين فرضت عليهم عقوبات ممنوعون من دخول الولايات المتحدة.

كما تمت معاقبة زوج أمونغ والمشرع موسى ماغوغو. وهو رئيس الاتحاد الأوغندي لكرة القدم منذ عام 2013.

وتشارك الولايات المتحدة في استضافة كأس العالم للرجال المقبلة في عام 2026، مع كندا والمكسيك، وكان من المتوقع أن يحضر ماغوغو البطولة.

رد فعل الجمهور وإنكار أمونغ

لقد ذهل الأوغنديون من الكشف عن إنفاق أمونغ. وقد نفت هذه المزاعم وادعت أنها ضحية مطاردة الساحرات السياسية.

وتقول إنها مستهدفة لدورها في سن مشروع قانون مناهض للمثليين تدينه هيئات مراقبة حقوق الإنسان وغيرها.

ولم يتسن على الفور الاتصال بإلويلو وغيره من الأوغنديين الخاضعين للعقوبات للتعليق، ويبدو أن إلويلو استهدف لدوره كقائد لهجوم عسكري عام 2016 على قصر ملك قبلي قتل فيه أكثر من 100 مدني.

موقف الرئيس موسيفيني المثير للجدل من الفساد

ويتهم موسيفيني، الذي يتولى السلطة في أوغندا منذ عام 1986، منذ فترة طويلة بحماية المسؤولين الفاسدين ولكن المؤثرين من الملاحقة الجنائية.

بعد إعادة انتخابه لولاية سادسة في عام 2021 ، وعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد.

ومع ذلك، فإن العديد من الأوغنديين غير متفائلين.

وكثيرا ما تتحدث وسائل الإعلام المحلية عن قضايا الفساد، لكن النشطاء وشخصيات المعارضة وغيرهم ممن يحاولون تنظيم احتجاجات في الشوارع يواجهون الاعتقال بموجب قانون يلزمهم أولا بإخطار الشرطة بأي خطط للتجمع.