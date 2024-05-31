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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أسباب استقالة مسئولين أمريكيين من إدارة جو بايدن (فيديو)

علم أمريكا
علم أمريكا

كشف أحمد شديد، خبير العلاقات الدولية والباحث في الشئون الإسرائيلية، أسباب استقالة المسئولين الأمريكيين من إدارة الرئيس جو بايدن، مؤكدًا أن هناك سببين أولهما التظاهرات التي عمت الولايات المتحدة والعديد من الجامعات في أمريكا.

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وأضاف خلال مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن السبب الثاني هو التناقض الكبير في سياسية الإدارة الأمريكية الخارجية الذي دفع الكثيرين لأن يكفروا بالسياسة، مردفًا إنه إن كان هناك  ثبات أمريكي في دعمها إسرائيل، فالتصريحات متناقضة، سواء التناقض تكتيكيًا أو تعبيرا عن واقع الإدارة.

وأوضح أنه في كل الأحوال هذا التناقض الكبير في الإدارة الأمريكية،  دفع مسئولين كبارا بتقديم استقالاتهم وقالوا إنهم وضعوا توصيات في أماكن عملهم، اثنين من ضباط الـ "cia" قالوا وضعنا عدة ملاحظات إلى قادتنا ولم يستمع إليها أحد.

التظاهرات تؤثر في سياسة أمريكا

وأشار إلى أن هذه الاستقالات المدعومة بالتظاهرات مفترض أن تؤثر في سياسة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى سقوط رأس الجمهوريين، "دونالد ترامب" بعد إدانته بـ34 مخالفة جنائية، مما سيؤدي إلى تراجع أهمية الضغط اليهودي، وتخقف قدرة الإسرائيلي على ابتزاز الإدارة الأمريكية.

ولفت إلى أن التعاطي مع الصراع في الشرق الأوسط ليس قائما فقط على صوت اليهود في الولايات المتحدة، وإنما قائم بمصالحها مع إسرائيل، والسؤال هنا هل مصالحها مع إسرائيل تفوق مصالحها مع العرب والمنطقة برمتها؟، موضحًا: "التحول الجذري في السياسة الأمريكية لم يحن موعده بعد، وما زالت تميل أمريكا إلى إسرائيل".

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