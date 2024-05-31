55 ألف متتفعة في ختام المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" بالشرقية

اختتمت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية، فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، بتقديم الخدمة في يومها الخامس والأخير لهذه المرحلة الخدمة الطبية لعدد ١١٣١٥ منتفعة بالمحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٦٦٨٧ سيدة، ليصل بذلك إجمالي المنتفعات ٥٥٢٩٦ سيدة خلال المرحلة الأولى.

وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل ٣٨٧٩٧ سيدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن حملة "حقك تنظمي"، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة ٢٦ مايو حتى ٦ يونيو ٢٠٢٤ على مرحلتين، تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، مشيرا إلى أنه وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية "CDC"، يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى قدمت الخدمة من خلال ٢٤٩ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١٥ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١١٤ طبيب مدرب، و ٣٢١ ممرضة، و ٥٠٦ رائدة ريفية ومثقفة سكانية.

وذكرت بأنه تم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، وتم التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

وضمت المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ضمت ١٠ إدارات صحية بالمحافظة هي: "الزقازيق، القنايات، مشتول السوق، الحسينية، العاشر من رمضان، منشأة أبو عمر، بلبيس، القرين، ديرب نجم، منيا القمح"، واستمرت لمدة ٥ أيام في الفترة من ٢٦ حتى ٣٠ مايو، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية اعتباراً من يوم الأحد القادم خلال الفترة من ٢ إلى ٦ يونيو لعام ٢٠٢٤، وذلك في عدد ٩ إدارات هي "صان الحجر، أولاد صقر، كفر صقر، ههيا، أبو كبير، فاقوس، الإبراهيمية، أبو حماد، الصالحية الجديدة".