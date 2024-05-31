تموين الإسكندرية.. إغلاق المخابز بسبب إرتفاع سعر الرغيف "إشاعة"

نفت مديرية التموين بمحافظة الاسكندرية ما تردد من شائعات باغلاق بعض المخابز للعيش المدعم ابوابها امام المواطنين استعدادا لارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرش اعتبارا من بداية شهر يونيو.

كشفت مديرية التموين انه يتم بعض المخابز غلقها اخر يوم فى الشهر بدعوي استهلاكها الحصة الشهرية من الدقيق قبل نهاية الشهر.

واضافت مديرية التموين بالإسكندرية أن طلب الشراء على الخبز فى آخر يوم من كل شهر لا يجد إقبالاً نظرًا لشراء المواطنين احتياجاتهم من الخبز قبل هذا اليوم تمهيدًا لصرف النقاط والتى تبدأ فى الصرف خلال اليوم التالى وهو الأول من كل شهر.

وأوضحت مديرية التموين أنه طبقًا التعليمات وحفاظا على المال العام يتم السماح لبعض المخابز بأن تتقدم بطلب صيانة شهرى فى هذا اليوم إلى الإدارة التموينية المختصة، وتقوم الإدارة بفحصة والموافقة عليه وفقا لاحتياجات المنطقة وعدد المخابز بها، ولا تسمح للتوقف للصيانة إلا لعدد محدود من المخابز وبقية المخابز تعمل بصورة طبيعية.

وأشارت المديرية إلى أن المخبز الذى يقوم بالغلق دون الرجوع إلى الإدارة التموينية تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن.

وأضافت المديرية أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية للإدارات التموينية للتأكد من توافر الخبز للمواطنين وعدم وجود أى نقص لاحتياجات المواطن من الخبز المدعم.

من جانب اخر قامت مديرية التموين بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية المركزية في المحافظة والإدارات الفرعية، بحملات ميدانية مفاجئة على المخابز البلدية، صباحية ومسائي، برئاسة مفتشى الرقابة التموينية للتأكد من التزام المخابز بالجودة المقررة لرغيف الخبز المدعم خاصة بعد زيادة قيمته.

من خلال فرق التفتيش المفاجئ، حيث يبلغ عدد المخابز العاملة في الإسكندرية، نحو 1300 مخبز بلدى تنتج قرابة 12 مليون رغيف يومياً، مشدداً على إحكام الرقابة التموينية على أصحاب المخابز البلدية لعدم التلاعب بوزن وجودة الرغيف وضمان إنتاج خبز مطابق لمواصفات الوزارة في هذا الصدد، لاسيما بعد رفع قيمته من 5 قروش إلى 20 قرشاً.