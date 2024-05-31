معارك مشتعلة بين حزب الله والاحتلال جنوب لبنان (فيديو)

يستمر التصعيد على الجبهة الجنوبية اللبنانية بين حزب الله، من جهة، وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي، من جهة أخرى.

وجرى تنفيذ 6 عمليات تجاه أهداف إسرائيلية عسكرية على مدار يوم أمس، كما أعلن منذ صباح اليوم، وحتى الآن عن تنفيذ 3 عمليات تجاه عمليات نوعية ضد أهداف إسرائيلية عسكرية.

جاءت العمليات الثلاث التي نُفذت منذ صباح اليوم، ردًا على عمليات عسكرية وغارات جوية استهدفت 5 بلدات في جنوب لبنان، أبرزهم بلدة عيترون التي تُعد من أهم البلدات التي جرى استهدافها وبلدة مركبة وبلدة حولة التي تعرضت إلى قصف عنيف أسفر عن استشهاد شخصين وسقوط ثلاث جرحي جراء القصف الإسرائيلي.

وحينما يسقط شهداء جراء الغارات الإسرائيلية تكون ردود حزب الله عنيفة تجاه الجانب الإسرائيلي، وهو ما ينذر بأن الساعات المقبلة ستشهد اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

الاحتلال في حالة تأهب:

وضعت إسرائيل قواعدها العسكرية في الشمال في حالة تأهب، غداة زيارات لافتة على مدى يومين لقيادتها السياسية والعسكرية إلى الشمال، والإجراءات الأمنية التي اتخذتها في المستوطنات الحدودية مع لبنان التي تتعرض لقصف من قبل «حزب الله».

وتحولت المنطقة على ضفتي الحدود إلى منطقة شبه عسكرية، حيث تقلص عدد المدنيين على الشريط الحدودي من الجهتين، إلى الحدود القصوى، إذ تقول وسائل إعلام إسرائيلية إن المدنيين تم إجلاؤهم من عمق يناهز الخمسة كيلومترات، في مقابل تأكيدات لبنانية بأن القسم الأكبر من سكان المنطقة الحدودية أخلى منازله، وأتاح ذلك للطرفين تبادل النيران على نطاق واسع، ومن ضمنه السلاح الثقيل.

على الضفة الإسرائيلية، استخدم الجيش في الأيام الماضية المدفعية الثقيلة من عيار 240 مللم، حسبما قالت مصادر ميدانية في الجنوب، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، إذ كانت المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائف من عيار 155، أو من عيار 175 لقصف الأراضي اللبنانية، كما باتت الغارات الجوية أكثر عنفًا، وتؤدي إلى تدمير مربعات سكنية وعدة منازل دفعة واحدة، وذلك بشكل متكرر في الأسبوع الأخير، خلافاً لما كان الوضع عليه في الشهور الماضية.