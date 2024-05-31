إستياء المواطنين بسبب إرتفاع أسعار الأضاحي بالإسكندرية

اسابيع قليلة تفصلنا عن استقبال عيد الأضحى المبارك 2024، ويبدأ معها الإقبال على شراء الأضحية، وفى ظل الارتفاع الكبير الذى تشهده أسعار اللحوم، يعزف البعض عن أداء هذه الفريضة لعدم القدرة على الشراء.

تشهد أسواق الأضاحي بمحافظة الاسكندرية تغيرات كبيرة جدا في اسعار الاضاحي هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وارتفاعها بشكل ملحوظ، مما أثر ذلك بشكل كبير على قدرة المواطنين على شراء الأضاحي وتحمل تكاليفها وكل هذا بسبب ارتفاع تكاليف تربية المواشي وارتفاع أسعار الأعلاف، وايضا استيراد بعض اللحوم.

قامت " الوفد " بجولة داخل شوادر الاضاحى بمناطق العامرية وابيس وكرموز وهم اشهر المناطق التى يشتهر بها شوادر الاضاحى

" ارتفاع اسعار الخرفان "

قال جابر السيد تاجر مواشى بمنطقة العامود بكرموز تشهد اسعار الاضاحى ارتفاع كبير فى الضان والماعز مما تسبب فى انخفاض نسبة الاقبال على الشراء مضيفًا أن أسعار الخرفان والماعز تشهد دون غيرها ارتفاعًا في الأسعار داخل سوق المواشى، حيث وصل سعر الخروف الذي يزن «50 كيلو قائم» إلى 10 آلاف جنيه ، وتراجعت أسعار لحوم الأضاحى القائمة في الأبقار والجاموس

وسجل سعر كيلو الضأن «البرقى» الصحراوى «قائم» من 225 جنيهًا حتى 230 جنيهًا، وسعر الكيلو من الضأن «الفلاحى» السيمى 190 جنيهًا حتى 200 جنيه، وكيلو الماعز من 250 جنيهًا وحتى 270 جنيهًا للكيلو قائم، فيما سجل سعر الأبقار 175 جنيهًا للكيلو قائم والجاموس يقل 160 جنيهًا للكيلو.

واضاف ان سعر الخروف يتراوح من 8 لـ 10 آلاف جنيه "القائم "وهى الأسعار المحددة للأوزان المعهودة في الأضاحى ويكون ما بين 40 و45 كيلو جرامًا، وذلك للخروف البرقى، فيما يقل الخروف الفلاحى إلى نحو 8 آلاف جنيه، ويسجل الماعز قرابة 9 آلاف جنيه في حين لا يتعدى وزنه 30 كيلو جرامًا.

" ارتفاع تكاليف المواشئ"

وقال منعم محمد صاحب شادر عجول

تشهد أسواق الأضاحي تغيرات كبيرة جدا في اسعار الاضاحي هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة وارتفاعها بشكل ملحوظ، وسجلت أسعار الأضاحي بشكل كبير خلال هذا العام عام 2024، بالاضافة الي شراء الأضاحي وتحمل تكاليفها وكل هذا بسبب ارتفاع تكاليف تربية المواشي وارتفاع أسعار االأعلاف، وكذلك استيراد بعض اللحوم، ارتفاع سعر كيلو اللحم القائم ارتفع من 175 جنيهاً لـ 200 جنيهاً، خلال اليومين الماضيين، في ظل ضعف الطلب علي أسعار اللحوم في الفترة الماضية.اوضح ان يتفاوت سعر كيلو الخراف الحية في 2024 من منطقة لأخرى حسب الطبيعة الجغرافية، حيث نجد أن الخراف البرقي الموجودة في مطروح والإسكندرية أغلى من الخراف البلدي أو الصعيدي، وأسعار الخراف تكون سعر كيلو الخرفان قائم اليوم 2024 تكلفة كيلو اللحم الضاني من نوع البرقي تقدر بحوالي 200 جنيه مصري في المتوسط.، يتراوح سعر كيلو اللحم الضاني في أسوان اليوم في المتوسط حول 195 جنيهًا مصريًا.،يتراوح سعر كيلو لحم الضأن البلدي في المتوسط حوالي 190 جنيهًا مصريًا.،يتراوح سعر كيلو لحم الضأن في صعيد مصر حوالي 190 جنيهًا مصريًا في المتوسط.

وأسعار الأضاحي من الماعز والأغنام تتراوح بين سعر الماعز 4000 الي 7500 جنيه مصري حسب الحجم، ويبدأ سعر النعجة من 5 آلاف جنيه مصري وقد يصل إلى 8 آلاف جنيه مصري، ويتراوح سعر الجدي الحي من 5500 جنيه مصري إلى 9000 جنيه مصري.

" اللحوم للعرض والمشاهدة فقط "

وعبر العديد من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع الأسعار، بقول بعضهم: «اللحوم أصبحت للعرض والمشاهدة فقط "

وقال توفيق حامد بالمعاش يشهد سوق اللحوم حالة من عدم الاستقرار، حيث ترتفع اللحوم البلدية يوميا، حتى وصل سعر الكيلو 450 جنيها بعد أن كان قبل أقل من شهران حوالى 260 جنيها، والغريب أن المواطن والجزار يشتكيان.واضاف إنه منذ أقل من شهران فوجئنا بزيادات غريبة فى كل الأسعار وبخاصة فى اللحوم ورفعت التسعيرة التى كان مكتوب عليها 260 وحتى 300 جنيه، وراحت ترتفع يوميا على الرغم من عدم الذبح يوميا حتى وصلت 400 جنيه، وأصبحنا لا نستطيع الشراء.

" منافذ القوات المسلحة رحمه للمواطنين "

وقالت سحر محمود ربة منزل ارتفاع اسعار اللحوم تسبب لنا فى عزوف تام عن شراء اللحمة والفراخ نقوم بشراءها مقطعة على قد فلوسنا من اجل ابنائى ، اكثر شئ بيكسر الانسان هو انه يجد طفله جائع ، ويشير اليك على الاطعمة التى يجد المواطنين يقومون بشراءها وانا لم استطيع ان اشتريها بسبب دخلى البسيط ، واعتمادى على الشراء من منافذ القوات المسلحة والجمعيات الاستهلاكية لان اسعارها بالنسبة لاسعار المحلات رحمة بكثير ، وربنا هو المستعان .

وقال على السباكى عامل يومية إن ارتفاع الأسعار طال حتى اللحوم المستوردة، والتى كنا نشتريها مجبرين أو نقوم بعمل كفتة منها، و«اسمها شكل لحمة للأولاد»، لكن سعر الكيلو منها ارتفع من 120 جنيها إلى 300 جنيه، فهو أمر لا يصدق.

" غرامات وغلق المحلات المخالفة لقانون الدبح "

وكشف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية

خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك في المحافظة، ضمت الخطة عدة قرارات تنظيمية يجب الالتزام بها، منها حظر بيع وعرض اللحوم من قبل المواطنين أو محال الجزارة في الطرق العامة، وعدم إقامة شوادر لعرض الذبائح الحية في الأماكن العامة، وفي حالة مخالفة هذا الحظر، ستتخذ السلطات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وستتم إزالة الشادر وتحصيل غرامة مالية.

واشار يلزم الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقًا للجنة المشكلة.- يجب أن يكون موقع الشادر بعيدًا عن أي مصدر للتلوث.- يجب أن يكون موقع الشادر لا يمثل إعاقة للحركة المرورية.- يشترط توافر مصدر للمياه والصرف الصحي.- الالتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك.- إقامة الشادر تجري بعد غروب يوم وقفة عرفات.- لا يجري عرض الذبائح الحية بالطرق العامة.- المسؤولية المباشرة لأصحاب المحال التي سيصرح لهم باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ومراعاة اشتراطات التباعد.، توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.

حدر محافظ الاسكندرية من يخالف القرار الذبح خلال أيام عيد الأضحى دون تصريح؛ عقوبته هي غلق المحل لمدة 60 يوم ويحصل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 20 ألف جنيه بالإضافة إلى غرامة بيئية تقدر بمبلغ 25 ألف جنيه.

"المجازر تستعد لعيد الاضحى "

وقال الدكتور رضا محمود مدير مجزر عبد القادر الآلى بالاسكندرية

أن المجزر يستعد لعيد الأضحى المبارك من خلال الصيانة والاطمئنان على توفير كافة متطلبات عمليات الذبح بعد الكشف على جميع المواشى قبل دخولها المجزر وذبح السليم فقط منها بعد إجراء الكشف الطبى، من خلال لجنة الطب البيطرى على الرأس والأمعاء والكرشة والقلب والزور والعينين والأسنان واللسان، والشكل الظاهرى بشكل عام.

وأضاف أن المجزر الآلى عبد القادر يستوعب إعداد كبيرة من المواشى يوجد به خطين كل خط يتم ذبح 20 ذبيحة فى الساعة بإجمالى الخطين 40 ذبيحة فى الساعة بإجمالى 2000 رأس ماشية من العجول والأغنام والماعز، وبعد الانتهاء من الذبح يتم الكشف مرة اخرى على اجزاء الذبيحة ويتم ختمها لاعتمادها

وأوضح أن الأختام المستخدمة بالمجزر منها ختم جاموس كبير وصغير وختم بقرى كبير وصغير وختم اغنام وختم للماعز، ويتم تغير تاريخ الختم يوميا، وهناك علامة سرية تتغير يوميا، ويكون الختم محفور عليه اسم محافظة الإسكندرية واسم المجزر والعلامة السرية ويوم الذبح، وتقوم لجنة من التفتيش بالطب البيطرى على الأسواق، حتى لا يتم تزوير الأختام من قبل الجزارين.