قافلة طبية تنموية شاملة من جامعة الزقازيق لقرية المؤانسة

تابعت الدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غداً السبت الموافق ٢٠٢٤/٦/١ لقرية المؤانسة مركز كفر صقر بالشرقية.

يأتي عمل القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن تشتمل قافلة جامعة الزقازيق التنموية الشاملة لقرية المؤانسة بمركز كفر صقر، على ٩ تخصصات طبية بالإضافة إلى قافلة بيطرية شاملة.

وفي سياق متصل، شاركت جامعة الزقازيق، في مسابقة «إبداع 12» التي ضمت الجامعات المصرية كافة في المجالات «الثقافية، والفنية، والاجتماعية، والعلمية» لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات الحكومية.

وقد حصلت جامعة الزقازيق على مراكز متقدمة خلال منافسات المسابقة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية.

وجاءت مشاركة الجامعة تحت إشراف محمد متولي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، ويتكون وفد الجامعة المشارك من4 طلاب، حيث حصل على المركز الأول في مجال التأليف المسرحي الطالب أحمد عصمت كامل رمضان، والمركز الثاني في مجال التأليف المسرحى الطالب عبد الرحمن شلبي إبراهيم محمد، وحصل على المركز الأول فى مجال الشعر الفصحي الطالب يوسف أحمد محمد عبد الحميد ، بينما حصل الطالب إبراهيم حسن خضر عطية على أفضل مدرب في مجال الفنون الشعبية «الفردي متخصص».

يشار إلى إنه قد أعلنت نتائج المسابقة التي تمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال الحفل الختامى الذى أقيم على مسرح جامعة القاهرة.