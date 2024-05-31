إنخفاض ملحوظ في أسعار الأضاحي بأسواق سوهاج

تشهد أسواق الماشية بمحافظة سوهاج، وخاصة سوق مواشى طهطا شمال محافظة سوھاج، الذي يلقى إقبالا كبيرا من تجار معظم محافظات مصر، إنخفاض ملحوظ في أسعار كل أنواع الماشية، حيث تراجعت أسعار الأضاحي، في أسواق الماشية بمحافظة سوهاج، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مما أدى إلي إقبال كبير على الأسواق للشراء، نتيجة انخفاض أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية.

ويعد سوق الخميس بمركز طهطا من أكبر أسواق الماشية سواء الخراف أو العجول أو الماعز بمحافظات الصعيد وتشهد أسواق الماشية خلال هذه الأيام حركة في بيع وشراء الأضاحي بعد انخفاض أسعارها بشكل ملحوظ عن الفترة الماضية نتيجة لانخفاض أسعار الأعلاف وتشهد كافة أسواق محافظة سوھاج تراجع في أسعار المواشي وهو ما تسبب في زيادة الإقبال على شراء الأضاحي ويتراوح سعر الجدى ما بين 4000 جنيه إلى 6 آلاف جنيه وسعر الماعز من 3000 جنيه إلى 5000 وسعر النعجة من 7000 إلى 9 آلاف وسعر الخروف من 9000 إلى 13 ألف وسعر البقرة من 35 ألف إلى 40 ألف جنيه وسعر العجل البلدي من 45 ألف إلى 65 ألف جنيه.

وتبدأ عمليات مفاوضات البيع والشراء بين الجميع أو بواسطة «سماسرة» جاءوا بالتراضي بين الطرفين ويبدأ «فِصال» طويل لإتمام عمليات البيع من خلال تسعير الحيوان المرغوب فى بيعه ليرد عليه الراغب فى الشراء بعبارة «أشترى بحق» ثم تتردد عبارات «صلى على النبى» على لسان البائع والمشتري خلال تلك المفاوضات قبل أن ينتهى بينهم الأمر عند عبارة «الله يبارك لك» وهى كلمات تعني نهاية عملية البيع والشراء بين الطرفين ويأخذ السمسار عمولته ليبدأ جولة أخرى .

ورواج حركة البيع والشراء وأسعارها في الأسواق لها مواسمها الخاصة ورغم أن الأيام الحالية تعد أحد المواسم المزدهرة لأسواق الماشية بمناسبة عيد الأضحى المبارك فإن تلك الأسواق تشهد حالة إقبال متوسطة من التجار والمواطنين لشراء وتداول الأغنام والأبقار والمواشي بمختلف أنواعها.

أما أسعار الأضاحي بالكيلو قائم فبلغ سعر كيلو الماعز 165 جنيهًا وسعر كيلو الأضحية في الجدى 170 جنيهًا وسعر الكيلو فى أضحية الخروف 150 جنيهًا وسعر الكيلو صاحى فى أضحية العجل 130 جنيهًا وسعر الكيلو فى أضحية البقرة 105 جنيهات.

وللأضحية شروط معينة يجب أن تتحقق فيها أولها أن تكون بهيمة الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم وسن معين لها وغير هذا فتكون الأضحية غير مجزئة ويشترط أن تكون خالية من العيوب، وأن تكون ملكا للمضحي، وأن لا يتعلق بها حق للغير، وأن يضحى بها في الوقت المحدد والنية.

وهناك عدة شروط يجب توفرها في الأضحية تتعلق بنوع الحيوانات التي يمكن التضحية بها أن تكون الأضحية من الأنعام مثل الإبل أو البقر أو الغنم فلا يصحّ التضحية بغيرها من أنواع الحيوانات والطيور وأن تبلغ الأضحية السن الذي حدده الشرع فيشترط في الإبل أن تكمل الخمس سنوات فصاعدا والأبقار أن تكمل سنتين فصاعدا في حين أن الماعز يجب أن تكمل سنة واحدة وتدخل في الثانية وفي الضأن أن تتم ستة أشهر وأن تدخل في الشهر السابع.

كما يجب أن تكون الأضحية سليمة وأن تتصف بخلوّها من الإصابة بعيب في اللحم أوالشحم كالمرض الواضح والعرج والعمى ولا مكسورة القرن ولا ساقطة الأسنان ولا هزيلة ولا مقطوعة الذنب ولا منتنة الفم قال النبيّ صلّ الله عليه وسلّم (إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلَّا طَيِّبًا) وعلى المُضحّي أن يحرص على اختيار الأضحية الطيّبة فيُقدّم الأضحية ذات الصفات المُستحَبّة عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

وعلى الناس التي تضحي بجمل يجب عليها معرفة مواصفات وعمر الجمل المناسب للأضحية بحيث لا يقل عمره عن 5 سنوات بالإضافة إلى أن يكون صحيح سليم البدن ولا يكون اعور أو ازور.

ومن جانبه قال أحد التجار الجمال حسب أنواعها وحجمها ورعايتها والعيوب قد تكون ظاهرية أو تكون خفية ولكن يتضح الجمل الجيد من طريقة مشيته وحركته وأكله وشربه ومعظم هذه الجمال تأتى من دولة السودان لتستقبلها أسواق أسوان أولاً ومنها إلى المحافظات الأخرى والجمل يخضع للحجر البيطرى قبل دخوله الحدود المصرية وتوضع علامة خضراء فى أذن الجمل دليل على سلامته بيطرياً.