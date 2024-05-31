جماعة الحوثي: استهدفنا حاملةَ الطائرات الأمريكيةَ ايزنهاور في البحرِ الأحمر ردا على غارات أمس

أعلنت متحدث جماعة أنصار الله جماعة الحوثي، العميد يحي سريع قاسم، عن استهداف حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ "ايزنهاور" في البحر الأحمر، ردا على العدوان الأمريكي البريطاني، الذي شنه خلال الساعات الماضية .

وأضاف المتحدث في بيانه: نفذت عدداً من الغارات على العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء والحديدة وتعزَّ، وقد توزعتِ الغاراتُ على النحوِ الآتي:

أربع غارات على العاصمة صنعاء وقد أدت إلى وقوع جريح واحد.

غارتان على محافظة صنعاء

غارة على منطقةِ حيفانَ بتعز

6 غارات على محافظة الحديدة توزعت كالتالي:

غارة على ميناء الصليف

غارة على مبنى الإذاعة

غارتان على معسكر غليفقة

غارتان على بيت علي محسن وعلي عبدالله صالح.

وأضاف: قد أدت الغارات على الحديدة إلى وقوع 16 شهيداً و41 جريحاً منهم شهداءُ وجرحى من المدنيين في الغاراتِ التي استهدفت مواقعَ مدنية كمبنى إذاعة الحديدة أمام مستشفى الثورة وخفر السواحل في ميناء الصليف ليبلغ إجمالي الشهداء والجرحى من المدنيين والعسكريين 58 شهيدا وجريحا، وقد أدت الغارات إلى تضرر مبنى إذاعة الحديدة وكذلك مبنى خفرِ السواحلِ في ميناء الصليف بالإضافة إلى تضرر عدد من السُّفُنِ التجاريةِ في الميناء.

وأكد أن هذا يمثل استهدافاً واضحاً للأعيان المدنية وانتهاكاً سافراً لكلِ القوانينِ الدولية وجريمةَ حرب مكتملةَ الأركانِ.

وأوضح أنه رداً على هذه الجرائم وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني واستمراراً في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني نفذت القوة الصاروخية والقوة البحرية في القوات اليمنية عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفت حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ "ايزنهاور" في البحرِ الأحمرِ، وقد نُفذتِ العمليةُ بعددٍ من الصواريخ المجنحةِ والباليستيةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً بفضل الله.

وشدد على أن القوات اليمنيةَ لن تترددَ في الردِّ المباشرِ والفوريِّ على كلِّ عدوانٍ جديدٍ على الأراضي اليمنيةِ، وذلك باستهدافِ كافةِ مصادرِ التهديدِ وكلِّ الأهدافِ المعاديةِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ.

وأضاف أنَ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ أن جرائم العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ لن تثنيَها عن أداءِ واجبِها الديني والأخلاقي والإنساني تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ وأنَّ عملياتِها مستمرة حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ في قطاعِ غزة.