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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"الإعلام والتحول الرقمي" تنظم احتفالية لتكريم الرواد

مؤسسة الإعلام والتحول
مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي

 تنظم مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، خلال الفترة المقبلة، احتفالية خاصة لتكريم ثلاثي رواد الإعلام، الدكتورة منى الحديدي، والدكتور حسن عماد مكاوي، والدكتورة ليلى عبدالمجيد.

 

 وقالت الدكتورة ماجي الحلواني، الرئيس الفخري للمؤسسة، إن التكريم يأتي تقديرًا للرواد الثلاثة أصحاب التاريخ الأكاديمي والمهني الكبير، وأيضًا بمناسبة تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتورة منى الحديدي، وفوز الدكتور حسن عماد مكاوي بجائزة الدولة التقديرية، وفوز الدكتورة ليلى عبدالمجيد بجائزة التميز من جامعة القاهرة، وهو ما يعكس المكانة الكبيرة للقطاع الأكاديمي في الإعلام، ويعكس قيمة المسيرة المهنية المميزة للأساتذة الثلاثة الذين صنع كل منه مدرسة متفردة في الإعلام .


 

 وقال عبدالجواد أبوكب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، إن الاحتفالية التي ستشهد تكريم الأساتذة الرواد، أصحاب العطاء الوطني، في حضور إعلامي أكاديمي ومهني رفيع المستوى.

 

 وسيتم خلال الاحتفالية إطلاق أربع جوائز تحمل أسماء ثلاثي التكريم، بالإضافة إلى الدكتورة القديرة ماجي الحلواني، وستخصص المؤسسة هذه الجوائز لشباب الخريجين والباحثين.

 

 

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