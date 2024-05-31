وفد الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC يزور الحجز الزراعي

قبل مغادرته القاهرة وبعد مباحثاته مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قام الدكتور أسامة الليثي سكرتير عام الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC ومرافقيه من مقر الاتفاقية بمنظمة الأغذية الزراعة للأمم المتحدة FAO بروما بزيارة إلى الحجر الزراعى المصري لعقد اجتماع مع الدكتور سعد موسي المشرف على الحجر والعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة للتباحث حول قيام الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بدعم الحجر الزراعي و تعزيز قدرات الصحة النباتية المصرية في إطار دعم برنامج الصحة النباتية الافريقي ال APP والذي تم إطلاقه من مصر سبتمبر الماضي، وخلال المباحثات ناقش الطرفان حول خطط العمل المستقبلية وكيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والرقمنة في عمليات مسح ومراقبة الآفات الحجرية.

كما قام الوفد بزيارة لأحد أكبر المزارع التصديرية حيث تم الاطلاع على دور الحجر الزراعي في تكويد المزارع التصديرية ومراقبة الآفات والاطلاع على أفضل الممارسات الزراعية الخاصة بعنب المائدة والتمور المصرية.

وفي نهاية اللقاء قام الطرفين بتقديم الشكر والتأكيد على ضرورة تعزيز الدور الريادي لمصر في مجتمع الصحة النباتية الدولي والمشاركة الفاعلة لمصر في اجتماعات هيئة تدابير الصحة النباتية بمنظمة الأغذية والزراعة الفاو بالعاصمة الإيطالية روما في إبريل الماضي والذي ضم نحو ١٨٥ دولة عضو من الأطراف المتعاقدة بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

جدير بالذكر أن وفد الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات كان قد قام بزيارة إلى مصر لتعزيز سبل التعاون التقى خلالها مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كما قام وفد الاتفاقية بزيارة إلى كل من مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس ومعهد بحوث وقاية النباتات وذلك للتعرف على إمكانيات ومتطلبات تلك الجهات لدعم نظام الصحة النباتية المصري، حيث أشاد ممثلي الاتفاقية بدور تلك الجهات في ظل التعاون مع الحجر الزراعي المصري وعلي ضرورة كونها نموذجا لباقي الدول الأفريقية.

هذا وتعتبر مصر من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والملتزمة بتطبيق معايير الصحة والصحة النباتية الأمر الذي أسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية حيث وصل لنحو ٧.٥ مليون طن وبما يعادل نحو ٣.٧ مليار دولار.