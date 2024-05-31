الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

تكريم الفائزين بجوائز هيئة الاستشعار من البعد في البحث العلمي

جانب من التكريم
جانب من التكريم

نظمت هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتور إسلام أبو المجد حفلًا لتوزيع جوائزها السنوية للتميز في البحث العلمي لعام 2023-2024. 

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جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتورة إلهام علي أستاذة البيئة البحرية والساحلية ومُنسقة الجائزة ورؤساء الشُعب والأقسام بالهيئة.

وقام الدكتور إسلام أبو المجد هيئة الاستشعار من البعد بتكريم الفائزين بجوائز أفضل رسالة ماجستير، وأفضل رسالة دكتوراه، وأفضل بحث علمي منشور، بعد أن قامت لجنة التحكيم بتقييم الأوراق البحثية المُقدمة والعروض التقديمية الجذابة للمُرشحين بدقة، مع الالتزام بمعايير علمية صارمة تشمل أصالة البحث، ووضوح المنهجية، وأهمية النتائج، والمُساهمة الكبيرة في البحوث العلمية ذات الصلة. 

أسماء الفائزين بجوائز هيئة الاستشعار من البعد

وحصلت الدكتورة أميرة صبحي على جائزة أفضل رسالة دكتوراه من هيئة الاستشعار من البعد، وفاز أحمد محمد السيد بجائزة أفضل رساله ماجستير. 

وحصل الدكتور محمد حجاج على المركز الأول بجائزة أفضل بحث من هيئة الاستشعار من البعد، وحصل على المركز الثاني لأفضل بحث الدكتور عبدالرؤوف مسعود.

وأثنى الحضور على التنظيم الجيد لحفل التكريم، كما أعربوا عن وجهوا الشكر لجميع المشرفين على رسائل الدكتوراه والماجستير، مؤكدين أهمية توجيهاتهم وإرشادهم.

وعلي هامش الحفل، تم تكريم مسئولي وأعضاء مشروع NEXSat القمر الصناعي التجريبي، الذين بذلوا كل الجهد لنجاح هذا المشروع العظيم، حيث تم استقبال بيانات وصور منه، وهم الدكتور علاء سعد مدير المشروع، والدكتور محمد يحيي إدريسي مهندس النظام، والدكتور سيد عبده مدير المحطة.

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