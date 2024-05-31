إصابة 7 أشخاص في حريق شقة بكرداسة

أصيب 7 أشخاص في حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة كرداسة، محافظة الجيزة، جرى نقلهم إلى المستشفى، وإخطار رجال الحماية المدنية للتعامل مع النيران.

حريق شقة بكرداسة

البداية كانت بتلقي تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى كرداس.

إصابة 7 أشخاص

فور البلاغ هرولت سيارات الإطفاء إلي المكان ترافقهم سيارة الإسعاف، وتمت عملية إخماد الحريق، الذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص بسبب تسرب غاز وانفجار أسطوانة بوتاجاز ونشوب حريق داخل الشقة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج .

وفي واقعة آخرى اشتعلت منذ قليل النيران بعدد من المحلات التجارية بمنطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية، بأحد أكبر الأسواق التجارية، التهمت من خلاله الكثير من البضائع وتسببت في خسائر فادحة حتى الآن، وتصاعدت ألسنة اللهب وسط حضور مُكثف لرجال المطافئ في محاولة لإخماد النيران.مما تسبب فى حالة من الدعر والفزع بين المواطنين وسادت حالة من الكر والفر خوفا من النيران .

وكان اللواء بهاء زحير مدير أدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقى اخطارا من مامور قسم شرطة المنشية يفيد ورد بلاغا بنشوب حريق هائل بأحد العقارات الكائنة بسوق المنشية ، خلف محكمة الإسكندرية، والتي تضم بجوارها أكبر سوق للعب الأطفال والمستلزمات المكتبات.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وجار السيطرة على النيران وإخمادها.بالفحص والمعاينة تبين وقوع ماس كهربائي في أحد محلات بيع أدوات التجميل والعطور، امتدت النيران للمحال المجاور لبيع لعب الأطفال، وانتقل منها لواجهة العقار الكائن فيه المحل، وأيضا لمحل مجاور، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على النيران.

وفصلت القوات الأمنية التيار الكهربي عن المحلات المجاورة حتى إتمام عملية التبريد، لمنع تجدد النيران وانتقال الحريق لمحلات مجاورة.

يُعد سوق المنشية التجاري من أكبر الأسواق التي يقصدها التجار والأفراد على مستوى المحافظة لتلبية كافة احتياجاتهم، ويتسم بتلاصق المحال التجارية وكذلك وجود البائعين الذين يفترشون الأرصفة، وسط تواجد غفير لمواطني الثغر بتلك الأزقة الضيقة ، مما يسهل من اشتعال النيران بأكثر من محل تجاري.