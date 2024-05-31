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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حرب إسرائيلية كبيرة على وكالة أونروا بغزة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.. حرب إسرائيلية كبيرة على وكالة أونروا في قطاع غزة».

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محاولات مستمرة وسعي دؤوب من قبل حكومة الاحتلال لإنهاء عمل وكالة الأونروا

وذكر التقرير أن هناك محاولات مستمرة وسعي دؤوب من قبل حكومة الاحتلال لإنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وقتل أي أمل للغزيين للبقاء على قيد الحياة.

وأشار التقرير أن محاولات يوظف له إمكاناته ويسخر لها كل طاقته بهدف تصفية كل ما يمكن أن يشكل دعامة للوجود الفلسطيني في القطاع المحاصر، وكالة الأونروا كشفت عن استهداف الاحتلال أكثر من 190 من موظفيها منذ بدء العدوان على غزة، كما استشهد أيضا أكثر من 450 نازحا جراء القصف الإسرائيلي على منشآتها التي ترفع علم المنظمة الأممية.

 انهيار الوكالة يعني تصفية قضية اللاجئين

من جانبه حذر المتحدث باسم الأونروا من أن انهيار الوكالة يعني تصفية قضية اللاجئين الأمر الذي يعني إنهاء عملية السلام في الشرق الأوسط، موجها نداء للدول المانحة بزيادة دعمها للأونروا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها في توفير الاحتياجات الإنسانية والإغاثية لأكثر من مليوني فلسطيني من سكان القطاع المحاصر.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن: "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".

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