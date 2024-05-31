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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة وزيرة الثقافة

الدكتور أشرف زكي
الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والاسي وفاة والدة  الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة للدكتور أشرف زكي، ومجلس الإدارة بخالص التعازي داعين المولي عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته، وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

معلومات عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

نيفين الكيلاني، هي سياسية مصرية تشغل منصب وزيرة الثقافة منذ أغسطس 2022 خلفًا لإيناس عبد الدايم.

شغلت نيفين منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، شغلت منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وعينت عميدا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

 كما عملت عميدا للمعهد العالي للباليه، ولها مشوار كبير في عدد من المناصب بوزارة الثقافة، منها عضو في لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه.

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