عاجل
الاحتلال يلقي منشورات على مدارس بيت حانون ويأمر النازحون بالإخلاء
الجمعة 31 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

هيئة الأوقاف تواصل مسيراتها في تعظيم عوائد الوقف

هيئة الأوقاف المصرية
هيئة الأوقاف المصرية

حققت إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٥/ ٢٠٢٤م حتى ٣١/ ٥/ ٢٠٢٤م مبلغًا وقدره (٢٧٠,٠٥٠,٣٦١) جنيهًا، بزيادة قدرها (٤٠,٥٩٩,٥٠١) جنيه، بنسبة تقدر بنحو ( ١٧.٧ % ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، وبزيادة قدرها (٧٦,٦٠٥,١٥٤) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو ( ٣٩.٦ % ) ، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

txt

رئيسة الأوبرا تنعى والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

 و بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ٥/ ٢٠٢٤م مبلغًا وقدره (٢,٤٦٧,٦٠٠,١٥٢) جنيهًا ، بزيادة قدرها (٣٩٥,٥٠٩,٥٨٩) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو ( ١٩.١ % ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، وبزيادة قدرها ( ٦٦٣,٩٤٩,١٥٢) جنيهًا ، بنسبة قدرها ( ٣٦.٨ % ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

\\

مواد متعلقة

مصر خالية من مرض طاعون الخيل الإفريقي

رئيسة الأوبرا تنعى والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

التاريخ يبتسم للنصر في مواجهة الهلال بنهائيات الديربي

الليلة.. الهلال ضد النصر في نهائي أغلى الكؤوس

اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.. أضراره وطرق الوقاية

أحمد سليمان يرشح 3 حراس مرمى للإنضمام إلى الزمالك

الجريدة الورقية