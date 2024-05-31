نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. تشهد محركات البحث في " جوجل" بحثًا مكثفُا من قبل أولياء الأمور والطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، وهو ما يكشف أن هناك حالة من الترقب لمعرفة النتيجة فور الإعلان عنها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

ويمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثانى بعد الانتهاء من إجراءات التصحيح والمراجعة لأوراق الامتحانات ورصد وتوزيع الدرجات للطلاب.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

في البداية الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم

عليك اختيار المرحلة التعليمية.

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

تحديد العام الدراسي الحالي 2023-2024.

إدخال اسم الطالب، ورقم جلوس الطالب.

النقر على استعلام لتظهر النتيجة فورًا.

جدير بالذكر خصصت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة رابطا الكترونيًا رسميًا للتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فور اعتمادها بشكل رسمي، وفي سياق آخر يبلغ المجموع الكلي للطلاب في الشهادة الإعدادية 280 درجة مقسمين على 140 درجة في كل فصل دراسي، على أن يكون النجاح من 50 في المائة من المجموع الكلي.