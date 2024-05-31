اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2024.. حماية الأطفال من تدخلات صناعة التبغ

يحتفل العالم كل يوم 31 مايو من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين" كل عام في 31 مايو، بهدف توعية الناس بمخاطر التبغ، حيث يموت ملايين الأشخاص حول العالم سنويًا بسبب استهلاك التبغ، كما أنه يسبب العديد من الأضرار على الصحة بشكل عام.

ووفقا لموقع "jagran"، قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 8 ملايين شخص يموتون كل عام بسبب استهلاك التبغ، ويزيد تعاطي التبغ من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وأمراض الرئة والسكتة الدماغية.

بداية الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قررت الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين في عام 1987، بسبب ارتفاع عدد الوفيات بسبب التبغ في ذلك الوقت، حيث كان أعلى بكثير من أي مرض آخر، وكان الغرض من الاحتفال بهذا اليوم على مستوى العالم هو توعية الناس بمخاطر استهلاك التبغ والتدابير اللازمة لوقفه.

يتم الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين كل عام بموضوع خاص، وموضوع يوم الامتناع عن التدخين هذا العام 2024 هو "حماية الأطفال من تدخلات صناعة التبغ"، وكان موضوع اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ في عام 2023 "نحن بحاجة إلى الغذاء، وليس التبغ".

ولا تقتصر أضرار التبغ على المدخنين فقط، بل يتعرض للخطر أيضاً الأشخاص الذين يتعرضون لدخانه، كما يمكن أن يتأثروا بأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي وأنواع معينة من السرطان، وبشكل عام، يسبب تعاطي التبغ ضررًا كبيرًا للصحة البدنية، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات وانخفاض نوعية الحياة.

مخاطر صحية كارثية يسببها تعاطي التبغ

يقول الدكتور دينيش بنداركار، مدير معهد سارفودايا للسرطان بالهند، إن التبغ له تأثير عميق وضار على الجسم، مما يؤثر على كل عضو تقريبًا، فعندما يتم تدخين التبغ أو استخدامه بأي وسيلة، تدخل آلاف المواد الكيميائية الضارة مثل النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون إلى الجسم، ويعد النيكوتين مادة ضارة للغاية، تعمل على انقباض الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي القطران الموجود في دخان التبغ على مواد مسرطنة تدمر أنسجة الرئة، مما قد يؤدي إلى سرطان الرئة. هذا هو السرطان الأكثر شيوعا الذي يسببه التبغ.