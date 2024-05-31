محمد صلاح : لم أرى موقف مثل أزمة الشحات والشيبي

وجه محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أنتقادا حول طريقة التعامل مع أزمة حسين الشحات، نجم الأهلي مع محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.

أضاف محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أزمة الشحات والشيبي؟ أنا غاضب، مصر رائدة في كرة القدم، ولكن لديها أكبر الأزمات في العالم".

كيف تلجأ للشق القضائي

وواصل: "كيف تلجأ كرة القدم إلى الشق القضائي.. نحن نلعب كرة القدم، التي بها أخلاق وتسامح، واتحاد الكرة لا يستطيع اتخاذ القرار".

وأشار: "الشحات أخطأ ثم توجه للاعتذار، الاعتراف بالخطأ فضيلة.. انت بتضحك عليا، وتقول مسامحني، وانت رافع عليا شكوى؟".

وأوضح: "كان على الشيبي ألا يقبل اعتذار حسين الشحات من البداية.. الشحات اقتنع أن الشيبي ارتضى بالصلح".

وأكمل: "لماذا تمت معاقبة الشيبي الآن؟ هل لمجاملة الأهلي؟.. اتحاد الكرة حقق مع الشيبي ولم يتخذ القرارات، انت تكافئ الظالم أم المظلوم".

وأختتم صلاح قائلًا: "اللاعب محمد الشيبي هو كان المظلوم في الملعب، وبعد ذلك أصبح حسين الشحات هو المظلوم.. لأول مرة أرى ذلك، الطرفان ظالمان ومظلومان".