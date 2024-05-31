طريقة عمل سلطة البطاطس المشوية بالليمون| مفيدة للهضم

سلطة البطاطس المشوية بالليمون من السلطات السرية واللذيذة التي تضيف نكهة لمختلف الوصفات، كما تساعدك على الشبع بسرعة، بالإضافة لفوائدها العديدة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

طريقة عمل سلطة البطاطس المشوية بالليمون

المقادير

- زيت عباد الشمس : ربع كوب (أو الزيت المفضل لكِ)

- الزبدة : نصف كوب (مذوبة)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- أوريغانو : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- البطاطس : 5 حبات (مقشرة ومقطعة مكعبات)





طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

اخلطي الزيت والزبدة، وعصير الليمون، والأوريغانو، والملح، والفلفل، في وعاء حتى تتجانس المكونات.

ضعي البطاطس في صينية الفرن وصبي مزيج الزيت وأدخليها الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج البطاطس.

قدميها ساخنة إلى جانب اللحم المشوي أو الدجاج.





فوائد تناول البطاطس

علاج مشاكل الهضم

تعد البطاطس غنية بالنشا المقاوم الذي يعمل كغذاء للبكتيريا الجيدة في الأمعاء، وتساعد هذه البكتيريا في هضم الطعام بطريقة أكثر فعالية، كما أنها مصدر جيد للألياف الغذائية، مما يساعد على توفير الجزء الأكبر من حركة الأمعاء الصحية، ومزيج من هذه الخصائص يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك والالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.





فقدان الوزن

على الرغم من أن هذه الفائدة مرتبطة بتناول البطاطس، إلا أنها تعتمد بشكل أساس على طريقة الطهي الخاصة بها، فالشوي أو السلق تساعدان في ذلك، في حين أن القلي من شأنه أن يسبب زيادة الوزن.

تحتوي البطاطس على الألياف الغذائية والتي تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول من الزمن، مما يقلل من كمية السعرات الحرارية المتناولة لاحقًا خلال اليوم.





التأثير على مستويات الكوليسترول

تحتوي الأنواع المختلفة من البطاطس، على العديد من العناصر الغذائية ذات الفوائد الصحية، فحوالي نصف الألياف الموجودة في البطاطا الحلوة عبارة عن ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ونظرًا لأن ارتفاع نسبة الكوليسترول يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فإن تناول ما يكفي من الألياف القابلة للذوبان يعد وسيلة رائعة لحماية قلبك.





فوائد البطاطس للأطفال

إن العادات الغذائية التي يتم تحديدها خلال مرحلة الطفولة غالبا ما تنتقل إلى مرحلة البلوغ، لذلك من المهم للغاية تشجيع الأطفال على الاستمتاع بالخضروات كجزء من النظام الغذائي من أجل الاستفادة من العناصر الغذائية للجسم،حيث تغطي البطاطس 67% فقط من المدخول الغذائي المرجعي للبوتاسيوم.