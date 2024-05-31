سقوط مستريح تجارة الأخشاب في قبضة شرطة سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة وسط الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج من إلقاء القبض شخص حاصل على دبلوم تجارة لقيامه بالنصب على أربعة أشخاص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 750 ألف جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الأخشاب مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو المبالغ التي أستولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لقسم أول سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "أحمد . ع. م" 48 سنة فني تمريض يقيم دائرة مركز سوهاج وعدد "3" آخرين بتضررهم من "السيد . ع . ع . و" 41 سنة حاصل على دبلوم تجارة يقيم دائرة قسم ثان سوهاج لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها [ 750.000 ] سبعمائة وخمسون ألف جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الأخشاب مقابل حصولهم على أرباح شهريه تقدر بـ 10 % من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولي عليها دون رد.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





في سياق آخر شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة عامل زراعي بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمنى وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى البلينا المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز.



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمد . ا . م . م" 32 سنة عامل زراعي مصاباً بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمنى وتم نقله لمستشفى البلينا المركزي ونجل عمومته "أحمد . ي . م . س" 41 سنة عامل.



وطرف ثان "أبو السعود . ع . ا . ع" 21 سنة عامل ونجل عمومته "الاصفهاني . ن . م . ع" 50 سنة الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم] وبحوزة الثاني من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما مما نتج عنه إصابة الأول من الطرف الأول بسبب خلافات سابقة على الجيرة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.