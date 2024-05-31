انتشال جثمان طفل غرق أثناء استحمامه في ترعة بجهينة

استقبل مستشفى جهينة المركزي طفلًا في الحادية عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج جثمانا هامدا لقي مصرعه غرقا أثناء قيامه بالاستحمام في ترعة مجاورة لمنزله حرفه التيار لعدم إجادته السباحة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة إشارة من مستشفى جهينة المركزي بوصول الطفل "حسين . ج . ف . ع" 11 سنة تلميذ جثة هامدة إدعاء غرق يقيم بدائرة المركز.



انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والده "جمال . ف . ع . ا" 34 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بالترعة المجاورة لمسكنه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفـي غرقاً ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على شخص حاصل على دبلوم زراعة يبلغ من العمر 26 سنة يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب على سيدة تقيم بمحافظة قنا والإستيلاء منها على مبالغ مالية قدرها عشرون ألف جنيه مقابل إحضار تأشيرة عمل لشقيقها بدولة الإمارات إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة المنشاه من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "ناهد . ع . م . ا" 37 سنة بدون عمل تقيم بمحافظة قنا بتضررها من "أحمد . ع . م . م" 26 سنة حاصل علي دبلوم زراعة يقيم مركز المنشاه لقيامه بالنصب عليها والأستيلاء منها علي مبلغ "20.000" عشرون ألف جنيه مقابل إحضار تأشيره عمل لشقيقها بدولة الإمارات العربية المتحدة إلا أنه لم يف بما وعد ورفض رد المبلغ المالي إليها مرة أخرى.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.