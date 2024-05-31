تنفع للدايت.. فوائد البطاطس المذهلة للجسم

البطاطس من الخضروات التي لا غنى عنها في جميع المنازل، فتتميز بإمكانية تحضيرها بوصفات متنوعة لذيذة، وبجانب ذلك، فهي تحتوي على فوائد مذهلة للجسم، وفيما يلي نقدم لك أهمها.





فوائد تناول البطاطس

علاج مشاكل الهضم

تعد البطاطس غنية بالنشا المقاوم الذي يعمل كغذاء للبكتيريا الجيدة في الأمعاء، وتساعد هذه البكتيريا في هضم الطعام بطريقة أكثر فعالية، كما أنها مصدر جيد للألياف الغذائية، مما يساعد على توفير الجزء الأكبر من حركة الأمعاء الصحية، ومزيج من هذه الخصائص يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك والالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.





فقدان الوزن

على الرغم من أن هذه الفائدة مرتبطة بتناول البطاطس، إلا أنها تعتمد بشكل أساس على طريقة الطهي الخاصة بها، فالشوي أو السلق تساعدان في ذلك، في حين أن القلي من شأنه أن يسبب زيادة الوزن.

تحتوي البطاطس على الألياف الغذائية والتي تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول من الزمن، مما يقلل من كمية السعرات الحرارية المتناولة لاحقًا خلال اليوم.





التأثير على مستويات الكوليسترول

تحتوي الأنواع المختلفة من البطاطس، على العديد من العناصر الغذائية ذات الفوائد الصحية، فحوالي نصف الألياف الموجودة في البطاطا الحلوة عبارة عن ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ونظرًا لأن ارتفاع نسبة الكوليسترول يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فإن تناول ما يكفي من الألياف القابلة للذوبان يعد وسيلة رائعة لحماية قلبك.





فوائد البطاطس للأطفال

إن العادات الغذائية التي يتم تحديدها خلال مرحلة الطفولة غالبا ما تنتقل إلى مرحلة البلوغ، لذلك من المهم للغاية تشجيع الأطفال على الاستمتاع بالخضروات كجزء من النظام الغذائي من أجل الاستفادة من العناصر الغذائية للجسم،حيث تغطي البطاطس 67% فقط من المدخول الغذائي المرجعي للبوتاسيوم.