كاظم الساهر.. تزايد الإقبال على الفئة الأعلى سعرًا لحفل الأهرامات

ساد الهدوء بعد حالة الغضب التي أُثيرت خلال الفترة الماضية حول أسعار تذاكر حفل القيصر كاظم الساهر في منطقة هرم سقارة بمصر، لارتفاع أسعارها مقارنةً بطبيعة أسعار الحفلات الصيفية .

إقبال كبير على تذاكر حفل كاظم الساهر في الأهرامات

وبمتابعة حالة البيع لتذاكر حفل كاظم الساهر في الأهرامات، نجد أن الاقبال متزايد على الفئة الأعلى سعرًا التي تقع أمام المسرح مباشرةً، والتي تتراوح تكلفتها بين 26 - 30 ألف جنيه، ومزالت حالة البيع مستمرة لباقي الفئات.

الرسم التخطيطي لفئات تذاكر حفل كاظم الساهر

فئات أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في الأهرامات

بلغت أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر بأسعار تبدأ بـ 9 آلاف حتى 23 ألف جنيه، وتم تقسيمة كصفوف، كالآتي:

الفئة الأولى بـقيمة 32.160 جنيه

الفئة الثانية بقيمة 31.200 جنيه



-الفئة الثالثة بقيمة 30.240 جنيه.



الفئة الرابعة بـ 29.280 جنيه.



-الفئة الخامسة بـ 28.320 جنيه.



-الفئة السادسة بـ 27.360 جنيه



الفئة السابعة بـ 26.400 جنيه.



الفئة الثامنة بـ 25،440 جنيه.



الفئة التاسعة بـ 24.480 جنيه.



الفئة العاشرة بـ 23.520 جنيه.



الفئة 11 بـ 22.560 جنيه.



الفئة 12 بـ 21.600 جنيه.



الفئة 13 بـ 20.640 جنيه.



الفئة 14 بـ 19.680 جنيه.



الفئة 15 بـ 18.720 جنيه.



الفئة 16 بـ 17.760 جنيه.



الفئة 17 بـ 16.800 جنيه.



الفئة 18 بـ 15.840 جنيه.



الفئة 19 بـ 14.880 جنيه.

الفئة 20 بـ 13.920 جنيه.



الفئة 21 بـ10.80 جنيه.



الفئة 22 بـ9.120 جنيه.

يعتبر حفل الأهرامات هو عودة منتظرة لحفلات كاظم الساهر في مصر بعد عامين من حفل الاوبرا الذي أقامه على المسحر المكشوف في أغسطس 2022، وشهد حالة من الترحاب الكبير لجمهوره في مصر وحضور كامل العدد .

كان قد أحيا كاظم الساهر حفله الغنائي في الإمارات وهو الأول بعد طرح ألبوم مع الحب، الذي تم تخصيص جولة غنائية كبرى في عدد من الدول العربية خلال موسم

يضم الألبوم 13 أغنية “يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا”.

كاظم الساهر| شعراء ألبوم مع الحب

يضم ألبوم مع الحب عدد مميز من القصائد بكلمات أكبر الشعراء “ نزار قباني وكريم العراقي، بجانب بعض من كلمات كاظم الساهر، وبمشاركة “ياسر البيلي، دارين شبير، داوود الغنام، خليل عيلبوني، وآخرون”.

كان قد طرح كاظم الساهر حديثًا كليب يا وفيّة، والذي سجل أكثر من مليوني مشاهدة، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي وألحان كاظم الساهر، توزيع ميشال فاضل، والكليب من إخراج :ثيري جورج فيرنير، وتقول كلماتها “ الله يعلم يا وفيَّة كم ضاقت الدنيا عليَّ لما أضَعْتُكِ من يديَّ ‏ألله يعلم يا وفيَّة كم ضاقت الدنيا عليَّ لما أضَعْتُكِ من يديَّ ‏عمري اعذريني سامحيني سيذوب قلبي من حنيني عمري اعذريني سامحيني سيذوب قلبي من حنيني ألله ألله يعلم يا وفَّية كم ضاقت الدنيا عليَّ لما أضَعْتُكِ من يديَّ ‏ ‏إني أمام الناس أُعلنها جنيت.. جنيت لا أستحي لو بين قدميك ارتميت إني أمام الناس أُعلنها جنيت.. جنيت لا أستحي لو بين قدميك ارتميت لو أنتِ سامحتِ وقلتِ لي تعال.. تعال بكى قلبي فرحا ًودمع العين سال بكى قلبي فرحا ًودمع العين سال من قال لا يبكي الرجال”