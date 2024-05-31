ناقد رياضى.. نجاحات الأهلي ليست لأشخاص هي دستور متّبع

أوضح الناقد الرياضي عبد القادر إبراهيم في حديثه مع الاعلامي عبد الناصر زيدان عبر برنامجه التليفزيوني " ملعب الشمس" ان تحقيق النادي الأهلي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي ليس وليد الصدفة.و تابع ابراهيم تصريحاته:" دستور الأهلي الداخلي في منظومته، هو سر النجاح، تفوق الأهلي و ريادته لا يعود لأشخاص اطلاقًا، بل هو وفقًا لقواعد موجودة يتبعها كل من هو داخل منظومته.

اضاف عبد القادر:" الوصول للنجاح سهل و لكن الحفاظ عليه و الاستمرار في تحقيق الريادة أمر صعب، ولكن هنا نحن نتحدث عن الأهلي، و هو ما اعتاد على تحقيق الانجازات و كتابة التاريخ.

و اختتم عبد القادر تصريحاته:" نتمنى دائمًا الريادة لكرة القدم المصرية، و ان نرى بطلي القارة من مصر كما هو الحال هذا الموسم، بعد تتويج الأهل بلقب دوري أبطال إفريقيا، و استطاع الزمالك تحقيق لقب الكونفدرالية هو الآخر، ليؤمن لبلدنا الحبيبة بطولة كأس السوبر الإفريقي.