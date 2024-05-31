قصف معسكر الرئاسة في منطقة النهدين في اليمن

ذكرت وسائل إعلام يمنية أن العدوان الأمريكي البريطاني شن مجموعة غارات استهدفت معسكر الرئاسة في منطقة النهدين وسط صنعاء، ومنطقة النهدين .



وحسب الأنباء ان غارة لطيران العدوان الأمريكي البريطاني على محيط مطار صنعاء الدولي

كما تم تنفيذ غارتان لطيران العدوان الأمريكي البريطاني على منطقة جربان بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء

وشن العدوان الأمريكي البريطاني كذلك 6 غارات على صنعاء العاصمة والمحافظة، واستهدف العدوان الامريكي البريطاني محافظة الحديدة.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأنه سُمع دوي انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء.

وأشارت قناة اليمن نت الى وقوع عدوان أمريكي بريطاني استهدف محيط مطار صنعاء الدولي والتحليق مستمر.

كما استهدف عدوان أمريكي بريطاني النهدين جنوب العاصمة صنعاء والتحليق مستمر أيضا.

وقصف عدوان امريكي بريطاني ضواحي مدينة الحديدة غربي اليمن ومازال التحليق مستمرا.