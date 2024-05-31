أبرزها دعم دولة فلسطين المستقلة.. توصيات بيان المنتدي الصيني العربي

أصدر المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة الصينية بكين، بيانه الختامي والذي أعتمد ثلاث وثائق ختامية وهي إعلان بكين، وخطة عمل منتدى التعاون الصيني العربي من عام ٢٠٢٤م إلى عام ٢٠٢٦م، وأخيرا البيان المشترك بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية.

وترصد بوابة الوفد الالكترونية أبرز توصيات البيان الصيني العربي كالتالي:

البيان الصيني العربي المشترك يطالب مجلس الأمن بتبني قرار لوقف إطلاق النار في غزة

ندد بسياسة تجويع الشعب الفلسطيني والحصار الإسرائيلي القاتل

أكد دعمه حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

شدد على ضرورة دعم وكالة "الأونروا" وحمايتها من التصفية

أكد أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

دعا لعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة أوسع ومصداقية أكثر

وأعرب إعلان بكين عن قلق الصين والدول العربية العميق إزاء الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع الذي طال أمده في قطاع غزة، مؤكدًا على الموقف الثابت لكلا الجانبين وإجماعهما على وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، وضمان الإغاثة الإنسانية، ومعارضة التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

ودعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والسعي للتسوية المبكرة للقضية الفلسطينية على أساس "حل الدولتين".

وتصدرت الحرب الإسرائيلية على غزة وتعزيز أفق التعاون بين الصين والدول العربية، ملفات المنتدى الوزاري الصيني العربي، إذ أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج في المنتدى الذي شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التونسي قيس سعيد، عن استعداد بكين لبناء علاقات صينية عربية تكون أساساً للحفاظ على السلام والاستقرار العالميين، بالإضافة إلى تعميق التعاون.

ومن جهة أخري، أكدت الخارجية الصينية قوة الروابط بين بكين والقاهرة، وعمق العلاقات الثنائية، التي تحتفي بمرور عشرة أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.



وقال السفير لي تشن، مسئول منتدى التعاون العربي_الصيني، بوزارة الخارجية الصينية، في تصريحات صحفية، التي شاركت في اجتماع "الخارجية الصينية" في العاصمة بكين، قبل أيام، إن العلاقات بين الصين ومصر، تمر بأزهى عصورها، وسيكون لها آفاق أوسع، ومستقبل أكثر إشراقًا .

وأضاف السفير لي تشن، إنه في العقد الماضي، وتحت الرعاية الاستراتيجية، والإرشاد للرئيسين، الرئيس السيسي، والرئيس الصيني شي جين بينغ، فتحنا عصرا ذهبيا لتطور العلاقات بين البلدين.