"العيال فهمت" رؤية معاصرة لـ"موسيكا في الحي الشرقي" وتامر فرج في مقارنة خسرانة

يتأهب المسرح الكوميدي لاستقبال مسرحية "العيال فهمت"، ليشهد عودة المسرحيات الموسيقية الاستعراضية للمسارح الحكومية، بطولة تامر فرج ورنا سماحة وعبد المنعم رياض وإيهاب شهاب، وهي من تأليف وأشعار طارق على وإخراج شادي سرور، وإنتاج ياسر الطوبجي، ومن المقرر عرضها عند الانتهاء من بروفات التحضير.



أبطال مسرحية العيال فهمت

مسرحية "العيال فهمت" تعيد أحداث "موسيكا في الحي الشرقي"

وتعد مسرحية "العيال فهمت" هي الرؤية المعاصرة لأعمال فنية طرحت في وقت سابق؛ لتضفي نوع خاص على العمل الفني، مثل مسرحية "موسيكا في الحي الشرقي"، حيث شبه البعض دور تامر فرج بشخصية الفنان الراحل سمير غانم في المسرحية الثانية، وكذلك رنا سماحة بالفنانة صفاء أبو السعود.





مسرحية موسيكا في الحي الشرقي

تشابه الأحداث بين مسرحيتي "العيال فهمت" و"موسيكا في الحي الشرقي"

ومن المقرر أن تدور قصة مسرحية العيال فهمت حول كابتن طيار توفيت زوجته ولديه منها 8 أولاد ويعيش معه شخص أمين عليهم ويربيهم في غيابة خاصة وأنهم لديهم احتياجاتهم الكثيرة ومع الوقت يكتشف الأب أن هذا الشخص لا يستطيع تحمل مسؤولية تربية الأولاد ولا يستطيع احتوائهم معظم الأوقات ولا تلبية طلباتهم فيجعله يقوم بالأعمال المنزلية فقط ويأتي لأولاده مربية ومن هنا تبدأ الأحداث فهي مربية تفهم التربية جيدا وتأخذ الأولاد لمنطقة آمنة.

ومن المتوقع عرض المسرحية في موسم عيد الأضحى للعام الجاري ٢٠٢٤م، حسبما أفاد المؤلف أحمد الملواني خلال تصريح سابق له.

أما مسرحية موسيكا في الحي الشرقي، والتي عرضت في عام 1971، أي منذ 53 عام، جرت أحداثها حول حياة قبطان بحري لديه سبعة أبناء، وكيفية تربيته لأولاده بعد وفاة زوجته، حتى استعان بفتاة شابة لتعمل كمربية لأطفاله، ويتخلل العمل العديد من الاستعراضات الغنائية والراقصة.

تامر فرج يعلق على مقارنته بسمير غانم

وعلى حساب الفنان تامر فرج عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، علق على تشابه أحداث المسرحيتين ببعضهما، وأنه يجسد نفس الدور الذي قام به الفنان الراحل سمير غانم، موضحًا أن فكرة المقارنة وسام كبير له، قائلًا: " المقارنة مع سمير غانم ليست في صالحي فلا يوجد من يقارن بسمورة.. رغم أن ذلك يعد شرف كبير لي و وسام على صدري ".