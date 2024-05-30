سيطرة لاعبات سلة الأهلي على جوائز نهائي دوري السوبر

نجحت لاعبات الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي في السيطرة على الجوائز الفردية في نهائي بطولة دوري السوبر للمحترفات، ‏التي توج بها الأهلي على حساب سبورتنج، بعدما فاز عليه في 3 مباريات متتالية من سلسلة .‎ Best Of 5

تُوجت رنيم الجداوي بلقب أفضل لاعبة في النهائي، وفازت نادين السلعاوي بلقب هداف النهائي بعدما سجلت أكبر عدد من ‏النقاط، فيما أكملت ميرال أشرف نجاح لاعبات الأهلي بفوزها بلقب أفضل مسددة للثلاثيات‎.

ونجح فريق سلة سيدات الأهلي في حصد لقب الدوري بعدما فاز على سبورتنج في المباراة الأولى بنتيجة 83 – 68، وكرر ‏الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 89 – 79، قبل أن يفوز الليلة في المباراة الثالثة بنتيجة 79 – 75‏‎.‎

وخلال الموسم الحالي تُوج فريق سيدات السلة بالأهلي ببطولة كأس السوبر المصري، وكأس مصر، قبل أن يحصد لقب دوري ‏السوبر للمحترفات.