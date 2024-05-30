ثنائي ليفربول على رأس أولويات أندية الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن ثنائي نادي ليفربول لويس دياز وجو جوميزعلى رأس أولويات أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رحيل يورجن كلوب عن ليفربول قد يساهم في تطورات جديدة حول مستقبل ثنائي الريدز في الموسم الجديد.

وكان جو جوميز قد تلقى عرضاً من الدوري السعودي الصيف الماضي، لكن إدارة ليفربول تمسكت ببقاء اللاعب نظراً لتعدد مراكزه في الخط الخلفي للريدز وسينتهي عقد ثناي الريدز جو جوميز ولويس دياز مع ليفربول في موسم 2027.

وتهدف أندية دوري روشن السعودي إلى جذب اللاعبين الشباب من القارة الأوروبية في الموسم الجديد.

وشدد الرئيس التنفيذي للدوري السعودي، مايكل إيمينالو أن دوري روشن يستهدف جذب لاعبين "استثنائيين" في أوج عطائهم هذا الصيف بدلاً من التوقيع مع لاعبين كبار في السن.