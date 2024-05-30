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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

للدايت.. طريقة عمل شوربة الشوفان بالجزر والبطاطس

شوربة الشوفان بالجزر
شوربة الشوفان بالجزر والبطاطس

شوربة الشوفان بالجزر والبطاطس من الأطباق الصحية التي يمكنك تحضيرها إذا كنت تتابع نظام صحي لخسارة الوزن، كما تساعدك على الشعور بالشبع فترة طويلة، وقيما يلي نقدم لك طريقة التحضير.


 

شوربة الشوفان بالجزر والبطاطس 

طريقة عمل شوربة الشوفان بالجزر والبطاطس المسلوقة

المقادير

- الشوفان : 2 ملعقة كبيرة 

- الجزر : 1 حبة (مبشور) 

- البطاطس : 1 حبة (كبيرة الحجم ومسلوقة) 

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة 

- ملح : ملعقة صغيرة 

- البصل : 1 حبة (مفروم) 

- دقيق : ملعقة كبيرة 

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون) 

- مرق دجاج : مكعب 

- الماء : كوب 

طريقة التحضير

  • سخني الزيت النباتي في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المفروم، وشوحيه حتى يذبل.
  • أضيفي برش الجزر والدقيق، وحركي الخليط جيداً.
  • في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي البطاطس المسلوقة، ومكعب مرق الدجاج، والشوفان، والماء، والملح، والفلفل الأسود.
  • اخلطي المكونات لعدة دقائق حتى تحصلي على مزيج ناعم القوام، ثم أضيفي المزيج فوق خليط الجزر في القدر.
  • حركي الشوربة جيداً، واتركيها لعدة دقائق حتى تسخن تماماً ويثخن قوامها وتنضج.
  • وزعي الشوربة في أطباق التقديم، وقدميها ساخنة.

 

فوائد تناول الشوفان

المساعدة على خسارة الوزن

يعد الشوفان من الإضافات الممتازة لأي نظام غذائي يهدف إلى تخفيف الوزن أو الحفاظ عليه، وذلك لغناه بالألياف الغذائية التي تعمل على امتصاص الماء الموجود في وجبة الطعام المتناولة، وبالتالي زيادة حجم الوجبة في المعدة، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بالشبع وتقليل الشعور بالجوع.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

تعمل الألياف الغذائية بنوعيها الذائبة وغير الذائبة في الماء على الحفاظ على حركة الأمعاء الطبيعية والتقليل من حدوث الإمساك، والذي يعد مشكلة تعاني منها العديد من النساء خاصة خلال فترة الحمل.

كما تعمل العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة في الشوفان على الوقاية من حدوث السرطان وخاصة سرطان القولون.

التخفيف من أعراض الداء الزلاقي

يعد الداء الزلاقي من الأمراض المناعية التي تحدث بنسة أعلى عند النساء، إذ قد تصل نسبة الإصابة به عند النساء إلى ثلاثة أضعاف ذلك عند الرجال.

يحتاج الأشخاص المصابون بالداء الزلاقي إلى اتباع نظام غذائي خاص خالي من الغلوتين، لذا يعد الشوفان أحد البدائل الممتازة لخلوه من الغلوتين، كما يمكن استخدامه على شكل طحين لإعداد الخبز أو الكعك أو المعجنات بأنواعها.

 

الوقاية من الأمراض المزمنة 

يعد الشوفان من المصادر الغذائية التي لها دور مقترح في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة التي قد تعاني منها بعض النساء مع التقدم في السن، حيث يعمل الشوفان على التقليل من نسبة الكولسترول الضار في الجسم والوقاية من ارتفاع الضغط.

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