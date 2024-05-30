ضبط بائع مشروبات ساخنة يسرق الكهرباء بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام مالك سيارة لبيع المشروبات الساخنة بسرقة تيار كهربائى من أعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، والتسبب فى إحداث ضوضاء لقاطنى العقارات بالمنطقة.

بالفحص وإجراء التحريات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها ومالكها (مقيم بدائرة القسم) لقيامه بمزاولة مهنة بائع بدون ترخيص وإشغال الطريق العام.

وفى متصل فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة - محكوم عليه فى 7 قضايا أبرزها بالسجن المؤبد فى 4 قضايا "قتل، مخدرات، مقاومة سلطات، حيازة أسلحة نارية" - ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا أخرى) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصه متخذًا من دائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه.



بإستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتم السيطرة عليه وضبطه وعُثر بحوزته على (قاذف "أر بى جى" و2 مقذوف - 3 بنادق آلية – 6 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 تليسكوب قناصة – منظار - سيارة "ربع نقل")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسنى حمادة، وأمين سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لمبلط سيراميك، وعاطل، لاتهامهما بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، بعد التعدي عليه بالضرب، ثم إلقاء الحجارة عليه، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 4254 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1217 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عبد الله ا ع"، 42 سنة، مبلط سيراميك، ومقيم كفر العرب ببنها، و"محمود م ع"، عاطل، هارب، لأنهما في يوم 23 / 3 / 2023، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه "محمد ج ح" عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وما أن ظفر به المتهم الأول حتى عاجله بلكمة بالوجه فأحدث إصابته بالفم واتبعه بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في وجهه ملوحاً به في مواجهته، وما أن تمكن منه حتى انهال عليه ضرباً حيث كال المتهم الأول ضربة بالمطواة إحرازه بالجهة اليسرى من الصدر، و كان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أذره بأن أعقبه برشق المجني عليه بالحجارة، قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض بغير ترخيص "مطواة"، وحازا وأحرزا أداة مما تستعمل في الإعتداء علي الأشخاص "حجارة".