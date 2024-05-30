وكيل تعليم قنا يشارك بفاعليات مبادرة تقدر في 10 أيام

تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، برفقته الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام فعاليات مبادرة ( تقدر في 10 أيام) التي تنظمها المديرية بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بقاعة مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات والتي خصصت لطلاب إدارة قنا التعليمية .

وأشاد الوكيل بفكرة المبادرة ودور المؤسسة في دعم الطلاب وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في خطوة نحو إعداد جيل مجتهد وواع ومدرك لمساعي الدولة في مساندة مواطنيها والاستثمار الجاد في الثروة البشرية.

وأثنى على تجاوب الطلاب معها وانتظامهم لحضور مراجعة مادتي الجبر والكيمياء، ولفت إلى الإعداد الجيد من قبل إدارة التعليم الثانوي بالمديرية و ممثلوها بالإدارات ومديرو المدارس الممثلة لاستضافة المحاضرات .

واستقبل الوكيل، في اليوم الثاني للمبادرة الاستاذ عبده عبد الظاهر عن التعليم الثانوي بإدارة قنا التعليمية و عبير حمدي مدير مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات ومسئولو مؤسسة حياة كريمة بقنا .

الجدير بالذكر أن المبادرة التي بدأت أمس بمادتي الديناميكا واللغة الإيطالية شهدت توافد الطلاب في تسع قاعات بالإدارات التعليمية وتستكمل غدا الجمعة مراجعة مادة الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية رياضيات ، ويوم السبت مواد التفاضل والتكامل واللغة الألمانية .

محافظ قنا يوجه بتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين

كما التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه الحاج محمد الشاطر رئيس جمعية المستثمرين وصاحب مصنع مكين للأسمدة بالمنطقة الصناعية بـكلاحين فقط، وذلك لتذليل كافة التحديات والمعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة للنهوض بمشروعه الاستثمارى، يأتى ذلك تماشياً مع خطة الدولة لخلق مناخ جاذب للاستثمار وبيئة حاضنة للأعمال، للنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار كونه إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور عبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه قنا ومدير مركز التكنولوجي بقنا .

وخلال اللقاء اكد محافظ قنا، حرصه الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة للتعرف على مطالبهم، لتذليل كافة العقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وذلك لخلق فرص استثمارية لتنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطن القنائي.