وزير الخارجية الإسرائيلي: اعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين يعتبر مكافأة لحماس

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن قرار سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين يعتبر مكافأة لحماس.

وأضاف عبر حسابه على منصة أكس: " أن القرار الذي اتخذته الحكومة السلوفينية بتوصية البرلمان السلوفيني بالاعتراف بالدولة الفلسطينية يكافئ حماس على جرائم القتل، والاغتصاب، والتمثيل بالجثث، وقطع رؤوس الأطفال، ويعزز محور الشر الإيراني بينما يلحق الضرر بالصداقة الوثيقة بين الشعبين السلوفيني والإسرائيلي. وآمل أن يرفض البرلمان السلوفيني هذه التوصية".