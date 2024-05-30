الخميس 30 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الإسرائيلي: اعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين يعتبر مكافأة لحماس

يسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن قرار سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين يعتبر مكافأة لحماس.

وأضاف عبر حسابه على منصة أكس: " أن القرار الذي اتخذته الحكومة السلوفينية بتوصية البرلمان السلوفيني بالاعتراف بالدولة الفلسطينية يكافئ حماس على جرائم القتل، والاغتصاب، والتمثيل بالجثث، وقطع رؤوس الأطفال، ويعزز محور الشر الإيراني بينما يلحق الضرر بالصداقة الوثيقة بين الشعبين السلوفيني والإسرائيلي. وآمل أن يرفض البرلمان السلوفيني هذه التوصية".

 

 

 

مواد متعلقة

عاجل.. قوات الاحتلال تنسحب من جنين ومخيمها ورفح خارج نطاق الخدمة

عاجل.. الحكومة السلوفينية تعترف بدولة فلسطين وترفع العلم على مقرها

الأسير إلكسندر توربانوف لدى حماس: الحكومة ونتنياهو يبحثون عنا لقتلنا وإعادتنا كجثث

قائد أنصار الله: إجمالي السفن المستهدفة من بداية عمليات الإسناد بلغت 129

مواطن سعودي يختفي في التجمع الخامس بمصر والرياض تبحث عنه

محمد الضيف يظهر ويوجه رسالة لإسرائيل في تسجيل صوتي.. تفاصيل

الاحتلال يشن غارة على الحدود الفلسطينية اللبنانية

حماس: الاحتلال يُفرج عن معتقلة بعد التسبب في بتر أطرافها

الجريدة الورقية