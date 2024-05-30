جامعة دمنهور تنظم قافلة طبية توعوية بكوم حماده

أطلقت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة دمنهور، اليوم الخميس، قافلة طبية توعوية لقرية بيبان مركز كوم حماده، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشارك في القافلة عدد من المتخصصين، وتم توقيع الكشف الطبي على 1300مواطن من أهالي القرية في مختلف التخصصات و تم الكشف على عدد (٢٥٠)حالة أمراض باطنة، (٢٢٠)حالة رمد، (١٠٠) حالة عظام، (١٧٥) حالة أمراض جلدية، (٣٦٠) حالة أطفال(١٣٠) نساء وتوليد، (٦٠) حالة أسنان. وتم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى.

وقام شباب أسرة الجوالة بالجامعة، بمشاركة عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتنفيذ حملة للتوعية بخطورة المخدرات على الفرد والمجتمع ودور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات ، كما تم توزيع منشورات دعائية عن الإدمان ومخاطر التعاطي وطرق العلاج والتأهيل النفسي.

من جانبه أشار الدكتور ماجد شعلة القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن تنظيم هذه القوافل يأتي إستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، مؤكدا حرص جامعة دمنهور علي توفير المزيد من الرعاية والإهتمام بالفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، و المشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، وتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين في المناطق والقرى الأكثر إحتياجًا بالمحافظة، وذلك إنطلاقا من الدور المجتمعي والتنموي والخدمي للجامعة ومسئولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.