البحر الأحمر تختتم البرنامج التدريبي "صقر 129" لمجابهة الكوارث

اختتمت محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، فعاليات مشروع التدريب العملى المشترك "صقر ١٢٩ " كتدريب مشترك كمحاكاة لمواجهة الأزمات فى المحافظة ، بحضور مساعد رئيس هيئة العمليات القوات المسلحة للتنسيق المدنى، واللواء محمد البندارى السكرتير العام نائبا عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، والسكرتير العام المساعد والمستشار العسكري رؤساء المدن ومديري المديريات المعنية بالتدريب .

وأكد اللواء عبد الرحمن، أن اليوم هو ختام المرحلة الثانية من تدريب صقر ١٢٩ بمحافظة البحر الأحمر وهو عن اساليب إدارة الأزمة وكيفية التعامل معها بالتخطيط الجيد القابل للتنفيذ ، للوصول إلى اقل الخسائر أثناء الأزمة الفعلية.

واستعرض الموقف التعبوى لازمة تسريب عنصر البوتاسيوم المشع كأحد المواقف الطارئة و الإجراءات التي تتخذها الإدارات المعنية وكيفية تعاملها مع الأزمة .

وتضمن مشروع التدريب العملى المشترك " صقر ١٢٩ " على مدار ٣ أيام فى الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ مايو الجارى رفع درجة الاستعداد وعرض التقارير ، ومجابهة التهديدات مع تنفيذ تجارب حية للإخلاء والطوارئ ، بالإضافة إلى تفقد موقع اصطفاف العربات والمعدات المستخدمة فى التدريب، فضلاً عن تنظيم معسكر الإيواء بإجمالى ٥٠ خيمة تستوعب ٢٠٠ فرد ، بخلاف خيام الخدمات الأخرى، وفي ختام التدريب العملي تم عرض التقارير بواسطة مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن لأسلوب التعامل مع الأزمات والكوارث طبقاً للموقف التعبوى.

وأكد السكرتير العام، أن المشروع ينفذ في إطار اهتمام القوات المسلحة في تدريب الأجهزة التنفيذية للمحافظة لمجابهة الكوارث والأزمات مع الاستمرار في تأمين الأهداف الحيوية بالتعاون مع عناصر القوات المسلحة والعناصر الأمنية بنطاق المحافظة . ورفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها وكيفية التنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث والتدريب العملي على اتخاذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية ، مشيرا جاهزية المحافظة لإدارة الأزمات بجدارة .

والجدير بالذكر أن مشروع التدريب العملى المشترك "صقر ١٢٩ " يستهدف وضع كافة الجهات فى موقف محاكاة الأزمة لتدريب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الأسلوب الأمثل فى مجابهة الكوارث والأزمات الطارئة بالإمكانيات المتاحة، بجانب التنسيق مع المحافظات المجاورة لاستغلال نسبة ٢٥ ٪ من إمكانياتها.

وأشاد صقر، بمستوى السيناريو والبيان العملي لمحافظة البحر الأحمر، وكفاءة القوات وتدريبهم المتميز، مبديًا إعجابه بتكاتف كل الجهات المشاركة في التدريب العملي وسرعة استجابتها للاستغاثة ، مؤكدا على أهمية الاستفادة من البيان وتلافي أي ملاحظات طرأت ويتم تداركها عند الازمات الفعلية.