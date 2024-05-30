الخميس 30 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملات توعوية وتثقيفية حول مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات بالمنيا

حملات التوعية
حملات التوعية

تواصل إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا ، برئاسة ماريه نعيم ، تنظيم الجولات وحملات  التوعية بقرى شمال وجنوب محافظة المنيا ، للتوعية ضد مخاطر الإدمان وتعاطي المواد المخدرة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع الوعي لدى الشباب والإهتمام بهم.

ونظمت إدارة الشباب والطلاب بالمنيا ، حملات توعوية وتثقيفية للعاملين بالمصالح والقطاعات ، والهيئات الحكومية ، حول مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات ، وتعريفهم بآلية تلقى العلاج بالمجان على نفقة الدولة  ، وتأتي هذه الحملات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وأوضحت ماريه نعيم، مدير إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، أن حملات التوعية ضد مخاطر الإدمان والتعاطي ، شملت تنفيذ 4 لقاءات بالوحدات المحلية بكل من ، (قرية أبيوها بمركز أبوقرقاص ، قرية المعصرة بمركز ملوي ، الوحدة المحلية لمركز مطاي ، والوحدة المحلية لمركز بني مزار) ، وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة قضية المخدرات من المنظور الصحي ، والديني ، والإجتماعي  ، وأهمية تكاتف كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة التي تستهدف المجتمع ، بالإضافة إلى التعريف بالمراكز العلاجية الموزعة على مستوى الجمهورية ، ومنها ، (مستشفى العزيمة لتأهيل المتعافين بمركز سمالوط )، ومناقشة القانون الخاص بآليات شغل الوظيفة ، وفصل من يثبت تعاطيه للمخدرات.

وأضافت نعيم، أنه تم تنفيذ مبادرات ميدانية داخل الشوارع الرئيسية ، والمناطق الحيوية ، ومواقف السيارات ، والأسواق ، لتوعية المواطنين والشباب بخطورة الإدمان والمخدرات ، كما تم توزيع مطبوعات حول قضية الإدمان ، وتلقي استفسارات المواطنين المختلفة ، والرد على بعض المفاهيم الخاطئة المرتبطة ، بقضية المخدرات ، والتعريف بمجهودات الدولة ف، ي مواجهة ظاهرة الإدمان والمخدرات ، عن طريق توفير العلاج بالمجان ، وفى سرية تامة من خلال الإتصال بخدمات الخط الساخن 16023.

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