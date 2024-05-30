حملات توعوية وتثقيفية حول مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات بالمنيا

تواصل إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا ، برئاسة ماريه نعيم ، تنظيم الجولات وحملات التوعية بقرى شمال وجنوب محافظة المنيا ، للتوعية ضد مخاطر الإدمان وتعاطي المواد المخدرة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع الوعي لدى الشباب والإهتمام بهم.

ونظمت إدارة الشباب والطلاب بالمنيا ، حملات توعوية وتثقيفية للعاملين بالمصالح والقطاعات ، والهيئات الحكومية ، حول مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات ، وتعريفهم بآلية تلقى العلاج بالمجان على نفقة الدولة ، وتأتي هذه الحملات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وأوضحت ماريه نعيم، مدير إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، أن حملات التوعية ضد مخاطر الإدمان والتعاطي ، شملت تنفيذ 4 لقاءات بالوحدات المحلية بكل من ، (قرية أبيوها بمركز أبوقرقاص ، قرية المعصرة بمركز ملوي ، الوحدة المحلية لمركز مطاي ، والوحدة المحلية لمركز بني مزار) ، وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة قضية المخدرات من المنظور الصحي ، والديني ، والإجتماعي ، وأهمية تكاتف كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة التي تستهدف المجتمع ، بالإضافة إلى التعريف بالمراكز العلاجية الموزعة على مستوى الجمهورية ، ومنها ، (مستشفى العزيمة لتأهيل المتعافين بمركز سمالوط )، ومناقشة القانون الخاص بآليات شغل الوظيفة ، وفصل من يثبت تعاطيه للمخدرات.

وأضافت نعيم، أنه تم تنفيذ مبادرات ميدانية داخل الشوارع الرئيسية ، والمناطق الحيوية ، ومواقف السيارات ، والأسواق ، لتوعية المواطنين والشباب بخطورة الإدمان والمخدرات ، كما تم توزيع مطبوعات حول قضية الإدمان ، وتلقي استفسارات المواطنين المختلفة ، والرد على بعض المفاهيم الخاطئة المرتبطة ، بقضية المخدرات ، والتعريف بمجهودات الدولة ف، ي مواجهة ظاهرة الإدمان والمخدرات ، عن طريق توفير العلاج بالمجان ، وفى سرية تامة من خلال الإتصال بخدمات الخط الساخن 16023.