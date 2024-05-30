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الخميس 30/مايو/2024 - 06:10 م 5/30/2024 6:10:02 PM

بداية الجريمة تهديد، وما أكثر بلاغات التهديد التى تحررها أقسام ومراكز وإدارات الشرطة بمختلف تخصاصتها يوميا، هذه الكلمات مقدمة لدق ناقوس الخطر، بهدف منع جريمة قبل ارتكابها.

مقطع مصور لا يتجاوز حجمة الدقيقة الواحدة، تم نشره بكثافة على جروبات انقاذ الحيوانات بمواقع السوشيال ميديا، يحتوى المقطع على شخص ملثم ويرتدى ملابس غريبة، يقف امام كاميرا داخل احد العقارات بآلة حادة ويهشم عدسة الكاميرا.

بدورنا تواصلنا مع مصدر الشير لهذا المقطع، لمعرفة تفاصيل هذا الفيديو الغامض، فكانت الرواية من فتاة تدعى «هـ.أ»، تقول: «إن الواقعة المنشورة فى المقطع المصور، حدثت فى نطاق قسم شرطة شبرا الخيمة أول وتحديدا فى العقار 43 شارع الشيخ خالد فى المظلات، وهى وجود شاب دائم الاعتداء على الكلاب والقطط وقتلهم بالسم، وعندما حاولت الفتاة المشار إليها منعه من ايذاء الحيوانات، هددها هى ووالدتها بالايذاء وهشم كاميرا منزلهم حتى لا توثق جرائمه»، وعن توجهها إلى المسئولين لتحرير محضر بذلك أكدت: «تحريرها 3 محاضر بقسم الشرطة وشكوى بمديرية أمن القليوبية.

معلومة سريعة: «سفاح التجمع والذى تم اكتشاف جريمته بقتل 4 فتيات وعدد الضحايا قابل للزيادة، بداية جرائمة وفقا للتحريات كانت بحق الحيوانات حتى انه قتل كلبه الشخصى، ثم تطور سلوكة الإجرامى لقتل النساء».

رسالة إلى مديرية أمن القليوبية: بلاغ التهديد الذى حررته هذه السيدة، ومقطع الفيديو المشار إليه، دليل قاطع لاتخاذ إجراء رادع تجاه هذا الشاب الذى قد يتحول بين ليله وضحاها من سفاح حيوانات، إلى سفاح بشر، فبرجاء اتخاذ اللازم حيال هذه الواقعة والوقائع المشابهة.

ورسالتى إلى «هـ.أ» صاحبة الشكوى: هدفك النبيل فى إنقاذ الحيوانات، من هذا السفاح، سيدفع شخص نبيل يقرأ هذه الكلمات، ويتحرك لأداء واجبه حيال بلاغك ويعيد التحقيق فية وكلنا ثقة فى رجال الداخلية الأوفياء.