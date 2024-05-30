رئيس مياه قنا يتفقد مزارع الجبلاو الجديدة المقامة على مساحة 515 فدان

تفقد اليوم المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، اليوم الخميس، مزارع الجبلاو الجديدة ضمن الغابات الشجرية بقرية الجبلاو المقامة على مساحة 515 فدان ضمن أرض الغابات الشجرية المخصصة لإستغلال مياه الصرف المعالج فى الزراعة طبقاً للكود المصري، رافقه النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، والدكتورة اسماء أحمد حسين، مدير عام شئون البيئة ، والمهندس محمد أحمد حسين، مدير إدارة الغابات الشجرية بالشركة .

وأوضح عرفة، أن تلك المزارع مقامة على مساحة 515 فدان، تروي بمياه الصرف الصحي المعالجة، والتي جرى استصلاح وزراعة 120 فدان كمرحلة أولى، بإجمالي تكلفة تخطت 4 مليون جنيه، لصالح شركة المزارع المصري للاستثمار الزراعي، ويجري بشكل متواصل باستصلاح الأراضي وذلك خلال جدول زمني عامين من تاريخ التعاقد .

وتابع أنه تجري تلك الزراعات وفقاً للكود المصري 501 لسنة 2015، لتنظيم عملية الزراعة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتنفيذاً لرؤية الدولة المصرية والقيادة السياسية في مجابهة الفقر المائي، ذلك يأتي في إطار التزام الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، والعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وكذلك حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي، وتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية، كما يأتي في ظل أهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ولفت إلى أن شركة المياه لا تدخر جهداً بدعم القطاع الخاص بالتخلص من مياه الصرف المعالجة بشكل آمن وفعال يعود بالنفع على الناتج المحلي ويشجع الاستثمار الزراعي، فضلاً إلي منع تكدس المياه ومجابهة انتشار الناموس والحشرات بالمناطق القريبة من الغابات الشجرية.

ومن جانبه أشاد النائب محمد الجبلاوى، بآداء الشركة الممثلة في رئيساً وعاملين على سعيها المتواصل في التخلص الآمن والفعال من مياه الصرف الصحي التى قد تتسبب فى انتشار الناموس والحشرات واستغلال تلك المياه فى أنشطة تعود بالنفع على الشركة والدولة بشكل عام حفاظا على البيئة و تماشياً مع توجهات القيادة السياسية.

محافظ قنا يوجه بتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين

كما التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه الحاج محمد الشاطر رئيس جمعية المستثمرين وصاحب مصنع مكين للأسمدة بالمنطقة الصناعية بـكلاحين فقط وذلك لتذليل كافة التحديات والمعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة للنهوض بمشروعه الاستثمارى، يأتى ذلك تماشياً مع خطة الدولة لخلق مناخ جاذب للاستثمار وبيئة حاضنة للأعمال، للنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار كونه إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور عبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه قنا ومدير مركز التكنولوجي بقنا .

وخلال اللقاء أكد محافظ قنا، حرصه الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة للتعرف على مطالبهم، لتذليل كافة العقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وذلك لخلق فرص استثمارية لتنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطن القنائي.