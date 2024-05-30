انتهاء معسكر الرياضة من أجل التنمية لياقتي مهاراتي بنادي المراغة الرياضي

أنهت الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومنظمة اليونيسف فعاليات معسكر برنامج الرياضة من أجل التنمية بنادي المراغة الرياضي التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج تحت شعار لياقتي مهارتي .

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة غادة جمال مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية والدكتورة سامية عيد منسق البرنامج بوزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .

ويجري تنفيذ معسكر برنامج الرياضة من أجل التنمية بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية" ومنظمة اليونيسيف لعدد ١٠٠ مشارك من للمرحلة السنية من ١٠ : ١٥ سنة .



يعتبر هذا المعسكر من إجمالي عدد خمسة معسكرات سوف يتم تنفيذها بمحافظة سوهاج وتم تنفيذ المعسكر بواسطة مدربات متخصصات من المحافظة .

يهدف البرنامج إلى اكساب الفتيات المهارات الحركية والإجتماعية وكيفية التواصل السليم وتنمية القدرات الجسمية والعقلية من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني والحركي وكذلك تنفيذ أنشطة دؤي من خلال دوائر دؤي.

ويقدم البرنامج مجموعة من الأنشطة والتي تنفذ اغلبها من خلال العمل الجماعي بنظام المجموعات ويتم من خلالها المنافسة بين المشاركات .

وفي نهاية اليوم عبر المشاركين عن سعادتهن بالأنشطة التي تقدم في البرنامج وعن مدى استفادتهن وتنمية خبراتهن ومعارفهن.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على أهمية هذه البرامج والأنشطة التي تقدمها الوزارة وخاصة للفتيات في هذه المرحلة السنية حيث تعمل على تنمية قدراتهن الجسمية والعقلية وتنمية النواحي الاجتماعية والعمل الجماعي وفي نهاية الجولة قدم الشكر لوزارة الشباب والرياضة لثقتها في مديرية الشباب والرياضة بسوهاج بتنفيذ مثل هذه المعسكرات بالمحافظة .