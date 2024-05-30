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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

لتذليل المعوقات.. محافظ قنا يلتقي رئيس جمعية المستثمرين

مصنع بمنطقة كلاحين
مصنع بمنطقة كلاحين قفط ــ أرشيفية

التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه، ومحمد الشاطر رئيس جمعية المستثمرين وصاحب مصنع مكين للأسمدة بالمنطقة الصناعية بـكلاحين فقط .

وذلك وذلك لتذليل كافة التحديات والمعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة للنهوض بمشروعه الاستثمارى.

 يأتى ذلك تماشياً مع خطة الدولة لخلق مناخ جاذب للاستثمار وبيئة حاضنة للأعمال، للنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار كونه إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة بالمحافظة. 

حضر الإجتماع، عبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه قنا ومدير مركز التكنولوجي بقنا . 

أبرز المحافظ،  حرصه الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة للتعرف على مطالبهم.

 لتذليل كافة العقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وذلك لخلق فرص استثمارية لتنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطن القنائي.

 

شكاوي إنقطاع الكهرباء

وفي مايو الحالي، بحث المحافظ، شكوي  مصنع طائر الفنيق لصناعة ودرفلة الحديد بالمنطقة الصناعية بـ"كلاحين" قفط بخصوص بعض المشكلات التى تواجههم من أعطال الكهرباء لإيجاد الحلول المناسبة له.

حيث استمع محافظ قنا، لشكواي المصنع، وجه علي الفور مسئولي شركة الكهرباء بدراستها وحلها في اسرع وقت، مؤكدًا أن ملف الاستثمار يُعد أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة خلال هذه المرحلة.

مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين بهدف زيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري.

 

إعادة ترفيق

وخصصت الحكومة، نحو ٣ مليارات جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعتين في كلاحين قفط وهو بنجع حمادي.

لتقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها.

وتسعي المحافظة لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين لزيادة نسب الإشغال بالمنطقتين الصناعيتين وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

 

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