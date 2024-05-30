الحوثيين: نفذنا 12 عملية في البحر الأحمر والمحيط الهندي خلال الأسبوع الجاري

أعلنت جماعة الحوثيين تنفيذهم 12 عملية في البحر الأحمر والمحيط الهندي خلال الأسبوع الجاري بـ 72 صاروخا باليستيا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، قال العميد يحي سريع قاسم متحدث أنصار الله جماعة الحوثيين، إن القوات الجوية في اليمن، أسقطت فجر اليوم الأربعاءِ، طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 أثناءَ تنفيذِها مهامَ عدائيةً في أجواءِ محافظة مأرب.

وأشار في بيان نشره المتحدث: إلى أنه انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، نجحتْ قواتُ الدفاع الجوي في القوات اليمنية وبعون الله تعالى فجرَ يومِنا هذا الأربعاءِ في إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 أثناءَ تنفيذِها مهامَ عدائيةً في أجواءِ محافظةِ مأرب.

وأضاف: تمَّت عمليةُ الاستهداف بصاروخ أرضِ جو محلي الصنع وسيتمُّ توزيعُ مشاهدَ الإسقاطِ بعد قليلٍ بإذنِ الله، وإنَّ القواتِ اليمنيةَ تؤكدُ أنَّ عمليةَ إسقاطِ الطائرةِ جاءتْ بعدَ أيامٍ فقط من إسقاطِ طائرةٍ أخرى من نفسِ النوعِ في أجواءِ محافظةِ البيضاء.

وأوضح: أن الطائرةُ السادسةُ التي تمَّ إسقاطُها من هذا النوعِ خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس دعماً وإسناداً للشعبِ الفلسطيني.

وتابع: القواتِ اليمنيةَ وبعونِ اللهِ تعالى مستمرةٌ في تطويرِ قدراتِها الدفاعيةِ للتصدي للعدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ ولكل القوى المعاديةِ واستمراراً في الانتصارِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ في قطاع غزة حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ.